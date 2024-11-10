Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde Ataşehir’de sevgi, minnet ve özlemle anıldı. İlçedeki anma töreni Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilirken, saat 09.05’te hayat adeta durdu. Evlerinin balkonlarında, caddelerde ve sokaklarda binlerce Ataşehirli, Atatürk için saygı duruşunda bulunarak duygusal anlar yaşadı.

10 Kasım 1938’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul’daki Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu. Bugün, bu acı kaybın üzerinden tam 86 yıl geçti. Atatürk’ün aramızdan ayrılışının ardından geçen yıllar, onun mirasını yaşatmaya ve Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmaya kararlı bir milletin varlığını sürdürdüğü yıllar oldu. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da bu özel günde tüm Türkiye, Atatürk’ü sevgi, saygı ve özlemle anarken, Ataşehir’de de düzenlenen anma töreni ile Atatürk’e duyulan özlem, saygı ve minnet bir kez daha yinelendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda saat 08.30’da gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk koyma sunumuyla başladı. Tören, saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Tüm yurtta olduğu gibi Ataşehir’de de bayraklar yarıya indirildi. Saygı duruşu sırasında cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar da durarak Atatürk’e olan saygılarını gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törene Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Garnizon Komutanlığı adına İkmal Albay Aziz Arslan, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri, gaziler, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“O’na olan sevdamız sonsuza dek sürecek”

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, tören sonrası yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı, “Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde, onun mirasına sahip çıkmak ve ideallerini yaşatmak için bir araya geldik. Atatürk, sadece bir lider değil, tüm Türk milletinin gönlünde, özgürlük, eşitlik ve adaletin simgesi olarak yaşamaktadır. Onun önderliğinde kurulan Cumhuriyet, bizim en değerli hazinemiz. Bizler, Cumhuriyet’in evlatları olarak, Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yolda ilerlemeye, ülkemizi her alanda daha güçlü ve daha parlak bir geleceğe taşımaya kararlıyız. O’na olan sevdamız, sonsuza dek sürecek, her zaman kalbimizde, düşüncelerimizde ve yaşantımızda var olacak. Atatürk’ü ve onun ideallerini anarken, ona olan bağlılığımız bir kez daha büyüyerek pekişiyor” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından, Ataşehirliler Atatürk Anıtı’na çiçek bırakarak, duygu dolu anlar yaşadılar.