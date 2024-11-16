Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Silifke’de köylülerle birlikte kurduğu ‘Silifke Tekir Tarım Kredi Kooperatifi’ne, vefatının 86. yılında ‘Gazi Tekir Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi Kurucuları’ listesi asıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ruhuna uygun olarak yaşattığı Silifke ilçesindeki çiftliğe ziyarete gelen Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zanbak, çiftliğe ‘Gazi Tekir Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi Kurucuları’ listesini astı.

Gazi Çiftliği sorumlusu Hatice Okur; Gazi Çiftliğinin tarihi ile çiftlikten geri kalan binanın restorasyon hikayesine kısaca değindikten sonra, Mersinden Kadın Kooperatifinin faaliyetlerini anlattı. Temel amaçlarının kadınları ekonomiye kazandırmak ve onlara farklı alanlarda eğitim vermek olduğundan bahseden Okur, başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere değişik kurumlardan destek aldıklarını, çiftliğin yörenin ışığı olduğunu, faaliyetlerinin yöreye canlılık getirdiğini, durumlarının eskisine göre her bakımdan daha iyi olduğunu vurguladı.

“Atatürk, çiftçiye de her alanda önderlik etmiştir”

Gazi Çiftliğinde yeniden bulunmanın mutluluk ve heyecanını dile getiren YÜciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ise Atatürk’ün tarıma verdiği önemi vurgulayarak, en tipik örneklerini kurduğu üretme çiftliklerinin oluşturduğunu söyledi. Tekelioğlu, Atatürk’ün çiftçiye önderlik etmek, yeni olanakları çiftçi ile buluşturup daha çok verim almalarını sağlamak için çiftlikler kurduğunu, bu çiftliklerin uyguladıkları modern tarım teknikleri ile kırsal kalkınmanın öncüleri olduğunu ve model oluşturduğunu belirtti. Bu çiftliklerden birinin de Silifke Tekir Tarım Kredi Kooperatifi olduğunu belirten Prof. Tekelioğlu, cumhuriyet tarihinin tarımsal kooperatifçilikteki ilk adımını oluşturduğunu ve Türkiye’deki ilk Tarım Kredi Kooperatifi’nin Atatürk tarafından 30 Haziran 1936 tarihinde, 35 ortak ile Silifke’de kurulduğunu belirtti.