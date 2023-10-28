Merkezefendi Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet ve Atatürk temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 6-17 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen ‘Cumhuriyet ve Atatürk’ temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, değerli ve anlamlı eserleriyle başarı sağlayan öğrencilere ödülleri Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından teslim edildi. Üç kategoride düzenlenen resim yarışmasına 6-9 yaş, 10-13 yaş ve 14-17 yaş arası öğrenciler katıldı. Üç kategoride dereceye giren en başarılı üç yarışmacıya bisiklet. Resim yarışmasına ve 100. yıl kitabına eserleriyle katılan tüm gençlere ve çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

“Öğrenciler Cumhuriyetin 100. yılını eserlerinde anlattılar"

Öğrencileri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılına özel gerçekleştirdiğimiz ’Cumhuriyet ve Atatürk’ temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini verdik. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yaptığı her bir eser bizim için çok değerli ve anlamlı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i yaptıkları eserlerle ve şiirlerde anlatan gençlerimizi kutluyorum. Dereceye giren, girmeyen tüm öğrencilerimize emekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Resim yarışmasında dereceye girenler

Resim yarışmasında 6-9 yaş kategorisinde dereceye giren, Mete Şimşek, Melek Aydemir ve Aras Pekcan dereceye girdi. 10-13 yaş kategorisinde dereceye giren Balinaya Havva Baloğlu, Melis Kaplan ve Ceylan Ebcim de dereceye girenler arasında yerini aldı. 14-17 yaş kategorisinde ise Süeda Ceylan, Ceylin Öz ve Başak Başer dereceye girdi. Dereceye giremeyen; Ülküm Ada Ar, Derin Dinç, Zeynep Gül ve Zeynep Başaran’a da mansiyon ödülleri verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Denizli genelinde yapılan resim yarışmasında, Merkezefendi Sanat Merkezi’nde Akademik Resim Kursu’nda eğitim gören Elis Koyuncu ise birinci oldu.

Lise öğrencilerinin şiirleri kültür yayınlarında basılacak

Merkezefendi Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı olmasına itafen Merkezefendi genelinde bulunan lise öğrencilerinin Doğaçlama Şiir Atölyesi’nde, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Havva Ergür tarafından eğitim verildi. Öğrenciler aldıkları eğitim sonucu şiirlerini yazdı. Lise öğrencilerinin ürettikleri özgün şiirler Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sergilendikten sonra, derlenen kitaplar Merkezefendi Belediyesi Kültür Yayınlarında basılacak. Başkan Şeniz Doğan, değerli şiirlerini Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sergileyen öğrencilere de katılımlarından dolayı sertifika takdim etti.