Sanatçı Simay Kışlaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü onurlandıran çarpıcı bir sanat eseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Özel bir kumaş üzerine yağlı boya tekniğiyle yapılan eser, hem estetik hem de teknik detaylarıyla dikkat çekerken, sanatçının yeteneğini ve yaratıcılığını gözler önüne seriyor. Kullanılan malzemeler ve teknik, Atatürk’ün kararlı duruşunu güçlü bir şekilde yansıtırken, esere derinlik ve zarafet katıyor.

Sanatçı, eser hakkında duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bu portreyi oluştururken sadece Atatürk’ün fiziksel görünümünü değil, aynı zamanda onun modernlik, liderlik ve estetik anlayışını da vurgulamayı amaçladım. Her fırça darbesinde ona olan hayranlığımı ve vizyonunu hissettirmek istedim. Özel kumaşın dokusu ve yağlı boyanın canlılığı, eserin mesajını daha güçlü bir şekilde iletmeme olanak tanıdı.”

Teknik detaylarla ilgili olarak bilgi veren Simay Kışlaoğlu, “Arka plandaki zarif desenler ve ton geçişleri, geleneksel unsurlarla çağdaş bir sanat anlayışını harmanlama arzumun bir yansıması. Atatürk’ün güçlü duruşunu ön planda tutarken, bu zarif detaylarla eserin estetik bütünlüğünü sağlamayı hedefledim.” ifadelerini kullandı.

Bu özel çalışma, Atatürk’ün ideallerine duyulan bağlılığı ve sanatçının kendi yorumunu bir araya getirerek izleyicilere duygusal bir bağ kurma imkânı sunuyor. Sadece bir sanat eseri değil, aynı zamanda tarihsel bir farkındalık ve saygı duruşu olarak büyük bir takdir topluyor.