Zonguldak’ta "Atatürk’e çiçek veren kız" heykelindeki çiçeğe zarar verildi. Zonguldak Belediyesi, heykelin onarımın kısa sürede yapılacağını belirtti.

Zonguldak’ta "Atatürk’e çiçek veren kız" heykelindeki çiçeğe kimliği belirsiz kişi yada kişilerce zarar verildi. Kırılan bölümü gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Zonguldak Belediyesi ekipleri de durumdan haberdar olduklarını, kısa sürede onarımın yapılacağını ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk 26 Ağustos 1931’de şehre gemiyle gelip limandaki iskeleden karaya çıktığında 5 yaşındaki Ayten Alper, "Hoş geldin Gazi babam" deyip kendisini çiçekle karşılamıştı. 2016 yılında, o anı simgeleyen bir bronz heykel yapılmıştı. 1 metre 20 santimetre yüksekliğindeki heykel, Liman Caddesi’ne yerleştirilmişti.