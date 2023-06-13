DENİZLİ (İHA) – Denizli Atatürk Açık Olimpik Yüzme Havuzu, Temmuz ayı ile birlikte kapılarını açacak. Bakım ve onarım çalışmaları ile yeni bir yüze kavuşan Olimpik Yüzme Havuzunda devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Her yaz binlerce gencin yüzme öğrendiği Gümüşler’deki Atatürk Olimpik Yüzme Havuzunda yeni sezon hazırlıkları hummalı bir çalışmayla devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Merkezefendi Atatürk Açık Olimpik Yüzme Havuzunun havuz temizliğinden, soyunma odalarına, seyirci tribününden çevre düzenlemesine kadar her bir detayıyla ilgileniliyor.

2003 yılında hizmete giren tam olimpik standartlara sahip Atatürk Olimpik Açık Yüzme Havuzu 8 kulvardan oluşuyor. 50m x 25 m. ölçülerinde, 2.05 m. derinliğe sahip havuz, 250 seyirci kapasitesine sahip. Yaz döneminde haftanın altı günü çalışmaların olduğu, bir gününün ise bakım ve temizliğe ayrıldığı tesisin Kurban Bayramı dönüşü tam kapasiteyle GSB Spor Okulları için kapılarını açacağı kaydedildi.

Bakım ve onarım çalışmaları ile yeni bir yüze kavuşan Olimpik Yüzme Havuzunda devam eden çalışmaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman yerinde inceledi. Çocukların sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortamda yüzme öğrenebilmesi adına en uygun şartları oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü söyleyen İlman, yüzme kurslarının yaz döneminde en çok tercih edilen branşların başında geldiğini belirtti. GSB Spor Okulları sportif kurslarına ve Gençlik Merkezi faaliyetlerine davette bulunan İlman, yaz döneminde çocukların mutlaka sportif, sanatsal ve eğitsel kurslardan en az birine katılmaları tavsiyesinde bulundu.

Atatürk Yüzme Havuzunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı 3 antrenör ve 3 cankurtaranın yanı sıra Özel Spor Kulüplerinden antrenörlerinde görev yapacağı açıklandı.