Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dizel yakıtla çalışan Atatürk Yolcu Vapuru’nu elektrikli batarya tahrik sistemiyle dönüştürmeye hazırlanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, Avrupa Birliği’nin Horizon Programı kapsamında dizel yakıtla çalışan Atatürk Yolcu Vapuru’nu elektrikli batarya tahrik sistemiyle dönüştürmeye hazırlanıyor. Proje ile hem yüzde 70 oranında enerji tasarrufu sağlanacak hem de karbon salınımı azaltılarak çevreye büyük katkı sunulacak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇEVREYE KATKI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği çevre yatırımlarıyla kentte büyük değişim yaşatarak çevre seferberliğine öncülük ediyor. AB Yeşil Teknolojiler Brüksel Araştırma ve Yenilik Merkezi tarafından desteklenen Horizon Programı projesi ile hem yüzde 70 oranında enerji tasarrufu sağlanacak hem de karbon salınımı azaltılarak çevreye büyük katkı sunulacak.

ALANINDA UZMAN İSİMLER KATILDI

Proje kapsamında Büyükşehir yetkilileri, denizcilik sektörünün önde gelen temsilcileri, akademisyenler, mühendisler ve çevre teknolojileri alanında çalışan uzmanlar Kocaeli Kongre Merkezi’nde bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya Avrupa Birliği yetkilileri de online olarak katıldı. Projenin ilerleyişinin değerlendirildiği toplantıda, hibrit sistemlerin teknik detayları tartışılırken karşılaşılan zorluklara da çözüm üretilmesi hedeflendi.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜ ADIMLARINDAN BİRİ

Programda konuşan Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanı Salih Mülayim, projenin sadece Kocaeli için değil, Türkiye ve Avrupa genelinde deniz taşımacılığında yeşil dönüşümün öncü adımlarından biri olduğunu söyledi. Avrupa’nın 12 ülkesinden 16 farklı kurumun bir araya geldiği konsorsiyumun bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Mülayim, “Temel amacımız, deniz ulaşımında kullanılan dizel yakıtlı motorları elektrikli sistemlere dönüştürerek karbon salınımını azaltmak ve çevre dostu teknolojilere öncülük etmektir. Bu kapsamda 3 MW kapasiteli bir batarya geliştirilerek Atatürk Yolcu Vapuru’na entegre edilecektir” şeklinde konuştu.

ATATÜRK YOLCU VAPURU’NUN DÖNÜŞÜMÜ

Proje kapsamında 1988 yılından bu yana İzmit Körfezi’nde hizmet veren Atatürk Yolcu Vapuru’nun dönüşümü için start verildi. Proje, Avrupa’da bu alandaki ilk dönüşüm çalışmaları arasında yer alıyor. Proje kapsamında vapurun 3 megavat kapasiteli elektrik tahrik sistemiyle çalışması planlanıyor. “FLEXSHIP” adıyla anılan projenin dönüşüm süreci kapsamında daha önce de Belçika merkezli Yeşil Teknolojiler İçin Brüksel Araştırma ve Yenilik Merkezi ile iş birliği yapılarak uluslararası toplantılar gerçekleştirildi.

8 MİLYON AVROLUK FONLA DESTEKLENİYOR

Avrupa Birliği Horizon Programı tarafından finanse edilen proje için toplam 8 milyon avro fon sağlandı. Bu fon ile 3 MW kapasiteli bataryaların Atatürk Yolcu Vapuru’na montajı yapılacak ve bataryalar tamamen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacak. Elektrikli sistemle donatılacak vapur için batarya dolum istasyonları başlangıçta iki noktada kurulacak. Ayrıca hibrit sistemle desteklenecek olan vapurun makine dairesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın katkılarıyla güçlendirilerek desteklenecek.

2027’DE HİZMETE GİRECEK

Onaylanan proje kapsamında araştırma, projelendirme ve fizibilite çalışmaları halen devam ediyor. Projenin 2026 yılı sonunda tamamlanması ve 2027 yılının başında elektrikli batarya tahrik sistemiyle vapurun hizmete alınması planlanıyor. Bu dönüşümle birlikte Kocaeli’ndeki deniz ulaşımında çevreci ve sürdürülebilir bir model oluşturulacak, enerji tasarrufu sağlanarak ekonomik verimlilik artırılacak ve yolcular için daha konforlu bir seyahat imkânı sunulacak.