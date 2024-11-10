Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında Gümüşhane’de düzenlenen törenlerle anıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkan Vekili Recep Gök ve Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Recai Öztürk’ün çelenk sunmasının ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Saatler 09.05’i gösterdiğinde siren sesleriyle birlikte Gümüşhane kent merkezinde vatandaşlar işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu, araçlar oldukları yerde kaldı. Törenin ardından Gümüşhane Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa geçildi. Atatürk temalı fotoğraf sergisinin açılışının ardından 10 Kasım temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, son olarak Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Anılarda Atatürk’ü Görmek’ temalı gösteri sunuldu.

Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sonra erdi.