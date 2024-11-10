Uşak’ta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86.yıldönümünde anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda bulunan Atatürk Heykeli önündeki törene Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Garnizon Komutanı İkm. Komando Albay Murat Erişen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Uşak Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Uşak Belediyesi adına çelenk sunumlarıyla başlayan program, saatler 09.05’i gösterdiği sırada ise sirenle birlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu.