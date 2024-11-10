Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde Kocaeli’de anıldı.

Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen programa, kent protokolü ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Anma programı, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim- Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafında çelenk sunulmasıyla başladı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde çalan sirenle birlikte tüm meydanda saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle birlikte bayraklar yarıya indirildi. Programa Kocaeli Milletvekilleri, emniyet ile jandarma teşkilatı, askeri erkan, belediye başkanları ile kaymakamlar da katıldı.