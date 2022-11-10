Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümünde Malatya ve ilçelerinde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümünde Malatya ve ilçelerinde düzenlenen törenle anıldı.

Malatya merkezdeki anma töreni Atatürk Büstü önünde gerçekleştirildi. Buradaki törene, Vali Hulusi Şahin, 2. Ordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan, protokol üyeleri, öğrenciler, gaziler, bazı parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Büstüne çelenk konulan törende, Vali Şahin, şeref defterini imzaladı. Vali Şahin, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde minnet ve saygıyla yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı milli mücadelemizi 1923’te Ankara’da Cumhuriyeti ilan ederek zafere ulaştırmış, büyük komutan, mümtaz bir devlet adamı ve yaptığı reformlarla çağının ilerisinde bir liderdir. Askeri ve siyasi başarıları, öngörüleri, eserleri ve inkılaplarıyla tarihin akışını değiştiren, milletimize çizdiği çağdaş uygarlık yolu ile adını tarihe altın harflerle yazdıran ender dünya liderlerinden biri olarak tarihte hak ettiği yerini almıştır” dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük idealinin Türkiye’yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu ifade eden Şahin,”Türk Milletinin istiklaline ve istikbaline adanan 57 yıllık bir ömrün ideallerini ve yüksek bir ruhla sahip çıktığı Cumhuriyeti, daha iyi bir geleceğe taşıma kararlılığına sahip genç nesiller yetiştirmek, en önemli vazifelerimiz arasındadır. Bugün, bizler Atatürk’ün gösterdiği istikamet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyeti kuran Büyük Devlet Adamlarını, canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum” diye konuştu.

Atatürk Büstü önündeki törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar hep birlikte Atatürk Evini ziyaret etti. Battalgazi Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen program ile anma etkinlikleri sona erdi.

Darende’deki anma töreni

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete yolculuğunun 84. yıl dönümü nedeniyle Malatya’nın Darende ilçesinde anma programı düzenlendi. Anma programı, Atatürk Büstüne çelenklerin sunulmasıyla başladı ve 09.05’ te ilçe genelinde çalınan sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile tamamlandı.

Yazıhan’daki bayraklar yarıya indi

10 Kasım Atatürk’ü Anma programı çerçevesinde çelenk sunma töreni düzenlendi. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Malatya’nın Yazıhan ilçesinde de rahmet ve minnetle anıldı. Hükümet Konağında saat 09.00 ’da, Atatürk büstüne çelenklerin sunumu ile başlayan anma töreninde saatler 09.05i gösterdiğinde, araç klaksonları ve belediyenin itfaiye siren sesleri arasında, iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi.

Kaymakam Kutsal Baytak, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Mesajında, Atatürk’ün yaptığı hizmetlerin unutulmayacağını belirtti.

Bu arada, Yazıhan ilçesinde, 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı çerçevesinde Kaymakam Kutsal Baytak, İlçe Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ayrıca Atatürk’ün hayatını içeren sine vizyon gösterisi düzenlendi.