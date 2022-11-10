Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümünde Bayburt ve ilçelerinde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümünde Bayburt ve ilçelerinde düzenlenen törenle anıldı.

Bayburt Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından organize edilen programda şiirler okunarak 10 Kasım konulu sinevizyon gösterimi yapıldı. "Atatürk ve Sığırtmaç Mustafa" isimli tiyatro oyununun sahnelenmesi ve Atatürk’ün sevdiği türkülerin seslendirilmesiyle devam eden program 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

BÜ Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, İl Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, Emniyet Müdürü Nihat Uzun, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.