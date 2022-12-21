YÖK’ün Yeni Vizyonu Arasında Yer Alan "Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi”ne Yönelik Toplantı Düzenlendi

YÖK’ün Yeni Vizyonu Arasında Yer Alan "Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi”ne Yönelik Toplantı Düzenlendi

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yeni vizyonu arasında yer alan "Yükseköğretimde Büyük Veri Projesi”ne ilişkin ikinci toplantı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ev sahipliğinde 19 Aralık’ta Ankara’da gerçekleştirildi. Büyük Veri Projesine yönelik toplantıya Atatürk Üniversitesi ile birlikte; İstanbul Teknik, Orta Doğu Teknik, İzmir Kâtip Çelebi, Sabancı, Fırat, Sakarya ve Trabzon Üniversitelerinin Rektörlerinin yanı sıra proje ile ilgili koordinatörler katıldı.

Büyük Veri Projesinin başladığı tarihten itibaren ilgili üniversitelerin bu alana yönelik yürütmüş oldukları faaliyetleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini vurgulayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı konuşmada: “Dijital dönüşüm, yüksek teknoloji ve inovasyon çağını yaşadığımız bugünlerde birçok farklı kaynaktan elde edilen büyük miktarda verinin içinde yer alan çok değerli bilgilerin keşfi ve analizi yükseköğretimde alacağımız kritik kararlar için kullanılacaktır. Eğitimde ölçme ve değerlendirme, araştırma yöntemleri, öğrencilerin meslek seçimleri, kontenjanların dağılım kapasiteleri, eğitimin kalitesi ve performansı gibi konular, Büyük Veri Projesinden istifade edilerek tahlil edilecektir” dedi.

Büyük Veri Projesini, üniversitelerin dijitalleşmesinde önemli bir bileşen olarak gördüklerini ifade eden Başkanı Özvar, pilot üniversitelerin raporlarını değerlendirdiklerini ve çok önemli çalışmaların gerçekleşmiş olmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek özellikle Atatürk Üniversitesinin konuyu bütünleşik bir yaklaşımla ele almasından ayrıca memnun olduğunu ifade etti.

Büyük Meta Sisteminin En Önemli Teması ‘Dijitalleşme’

Rektör Çomaklı toplantıda yaptığı konuşmada, Büyük Veri Projesi çerçevesinde Atatürk Üniversitesinin yürütmüş olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Atatürk Üniversitesinin, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile ortaya konulan Büyük Meta Sistemin en önemli temasının dijitalleşme olduğunu belirterek, büyük veri çalışmalarının dijitalleşmenin önemeli bir bileşeni olduğunu ifade etti. Bu bağlamda başta bölgesi olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda stratejik öneme sahip olacak Veri Merkezini de (Data Center) birinci etap çalışmalarının tamamlandığını aktaran Çomaklı, tamamlandığında bilgiyi korumanın yanında onu verimli kullanmanın da önünü açacak olan merkezin önemli bir boşluğu dolduracağına inandığını da sözlerine ekledi.