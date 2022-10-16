Atatürk Üniversitesi’nden 11 Akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı.
Atatürk Üniversitesi’nden 11 Akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı.
Amerika Birleşik Devletler’inin Kaliforniya eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi tarafından Prof. Dr. John P.A. Ioannidis koordinatörlüğünde gerçekleştirilen detaylı analizler ile Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları belirlendi.
Ekim ayının ikinci haftasında Elsevier veri tabanında yayınlanan dünya genelinde 195.605 bilim insanının girebildiği prestijli kariyer boyu başarı listesinde Türkiye’den toplam 896 ve Atatürk Üniversitesinden 11 akademisyen yer aldı. Sıralamalar Uluslararası saygın çalışmaların yayımlandığı Scopus veri tabanı kullanılarak ve c-skorlama, saygın makale sayısı, h-indeks gibi güçlü bilimsel kriterler dikkate alınarak oluşturuldu. Bilimsel camiada büyük heyecan oluşturan liste milyonlarca kez okunarak ulaşılma rekoru kırıyor.
Kariyer boyu etkili bilim insanları listesinde yer alan Atatürk Üniversiteli akademisyenler ve uzmanlık alanları şöyle;
Prof. Dr. Armağan Hayırlı: Veteriner Bilimler, Hayvan Besleme
Prof. Dr. Ensar Oğuz: Uygulamalı Bilimler, Çevre Bilimleri
Prof. Dr. Halise İnci Gül: Kimya, Eczacılık
Prof. Dr. Hasan Türkez: Biyomedikal, Moleküler Biyoloji
Prof. Dr. İlhami Gülçin: Kimya, Biyokimya
Prof. Dr. Kadir Bakırcı: Makina Mühendisliği, Enerji
Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul: Uygulamalı Fizik, Astronomi
Prof. Dr. Murat Kurudirek: Fizik, Astronomi
Prof. Dr. Sabri Selçuk Atamanalp: Cerrahi Tıp Bilimleri
Prof. Dr. Semra Karaca: Kimya Mühendisliği, Enerji
Prof. Dr. Sezai Ercişli: Ziraat Fakültesi, Bitki Biyolojisi
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