Atatürk Üniversitesi’nden 11 Akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı.

Atatürk Üniversitesi’nden 11 Akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı.

Amerika Birleşik Devletler’inin Kaliforniya eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi tarafından Prof. Dr. John P.A. Ioannidis koordinatörlüğünde gerçekleştirilen detaylı analizler ile Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları belirlendi.

Ekim ayının ikinci haftasında Elsevier veri tabanında yayınlanan dünya genelinde 195.605 bilim insanının girebildiği prestijli kariyer boyu başarı listesinde Türkiye’den toplam 896 ve Atatürk Üniversitesinden 11 akademisyen yer aldı. Sıralamalar Uluslararası saygın çalışmaların yayımlandığı Scopus veri tabanı kullanılarak ve c-skorlama, saygın makale sayısı, h-indeks gibi güçlü bilimsel kriterler dikkate alınarak oluşturuldu. Bilimsel camiada büyük heyecan oluşturan liste milyonlarca kez okunarak ulaşılma rekoru kırıyor.

Kariyer boyu etkili bilim insanları listesinde yer alan Atatürk Üniversiteli akademisyenler ve uzmanlık alanları şöyle;

Prof. Dr. Armağan Hayırlı: Veteriner Bilimler, Hayvan Besleme

Prof. Dr. Ensar Oğuz: Uygulamalı Bilimler, Çevre Bilimleri

Prof. Dr. Halise İnci Gül: Kimya, Eczacılık

Prof. Dr. Hasan Türkez: Biyomedikal, Moleküler Biyoloji

Prof. Dr. İlhami Gülçin: Kimya, Biyokimya

Prof. Dr. Kadir Bakırcı: Makina Mühendisliği, Enerji

Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul: Uygulamalı Fizik, Astronomi

Prof. Dr. Murat Kurudirek: Fizik, Astronomi

Prof. Dr. Sabri Selçuk Atamanalp: Cerrahi Tıp Bilimleri

Prof. Dr. Semra Karaca: Kimya Mühendisliği, Enerji

Prof. Dr. Sezai Ercişli: Ziraat Fakültesi, Bitki Biyolojisi