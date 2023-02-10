Tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bir yandan arama-kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü deprem bölgesinde bir yandan da ülkenin dört bir yanından yardım tırları ihtiyaç malzemeleri taşıyor.

Tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bir yandan arama-kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü deprem bölgesinde bir yandan da ülkenin dört bir yanından yardım tırları ihtiyaç malzemeleri taşıyor.

Bu kapsamda; ilk andan itibaren organize bir şekilde yardım sürecini başlatan Atatürk Üniversitesi, depremin hemen ardından 53 kişiden oluşan yardım ekibini ivedilikle bölgeye sevk etti. Yardım malzemelerinin de yer aldığı Acil Müdahale Ekibi Malatya’ya aynı gün vardı ve hemen kontrollü bir şekilde arama faaliyetlerine katıldı. Yine Atatürk Üniversitesinin, Kalkındırma Vakfı aracılığıyla başlatmış olduğu yardım kampanyasına hayırseverler tarafından kısa zamanda önemli bir katılım sağlandı ve depremin ikinci gününde yardım yüklü iki tır yola çıktı.

Özel Vakıf Okulları velileri, akademik ve idari personel ile hayırseverler başta olmak üzere vatandaşların aralıksız şekilde sürdürdüğü yardımlar neticesinde 3. tır da dün yola çıktı. Depremzedelerin en çok ihtiyaç duydukları battaniye, ısıtıcı, giyecek ve temel gıda malzemelerinden oluşan yardım tırı, depremden etkilenen iller arasında yer alan Malatya’ya ulaşmak için yola çıktı.

Rektör Çomaklı: “İhtiyaç Kalmadı Haberi Gelene Kadar Yardımlarımız Sürecek”

Özel Vakıf Okullarında toplanan ve paketlenen yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmak için çaba sarf eden herkese şükranlarını ileten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Türk insanı necip bir millettir. Bizi bir arada tutan en önemli güçte hiç şüphesiz yardımseverliğimiz ve birbirimize olan bağlılığımızdır. Yaşadığımız elim bir afet sonrasında da gördük ki acımıza merhem olmak için tüm ülke seferber oldu. Devletimizin tüm imkanlarını deprem bölgesine aktarmasının yanında vatandaşlarımız da gerek münferit gerekse organize olarak yardımlarını depremden etkilenen vatandaşlara gönderdi. Biz de Atatürk Üniversitesi olarak, daha göndermeyin ihtiyaç kalmadı haberi gelene kadar yardımlarımızı bölgemize aktarmaya devam edeceğiz. Allah hem göçük altında kalan hem de arama kurtarma faaliyetlerine katılan vatandaşlarımızın yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.