Kahramanmaraş merkezli depremin ardından afetten etkilenen vatandaşlar için Atatürk Üniversitesi, ilk andan itibaren yardım harekâtını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından afetten etkilenen vatandaşlar için Atatürk Üniversitesi, ilk andan itibaren yardım harekâtını sürdürüyor.

Deprem haberinin hemen ardından kriz merkezi oluşturarak eylem planını hazırlayan ve ardından 53 kişilik bir yardım ekibiyle depremden etkilenen iller arasında yer alan Malatya’ya ulaşan Atatürk Üniversitesi, daha sonra yine ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere geniş çaplı bir yardım organizasyonu düzenledi.

Depremin olduğu gün yola çıkan ekip akşam saatlerinde Malatya’ya ulaştı ve anında görev dağılımı yaparak mağduriyet yaşayanların yardımına koştu. 53 kişiden oluşan ekip arasında yer alan doktor ve hemşireler muhtelif hastanelerde göreve başladı. 33 kişilik teknik ekip ise Malatya merkezde arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.

Atatürk Üniversitesi, İnsan Kaynağı ve Yardım Malzemeleri ile Depremzedelerin Yanında

Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı aracılığıyla başlatılan yardım kampanyasına ise kısa sürede önemli bir katılım sağlandı. Özel Vakıf Okulları velileri, akademik ve idari personel ile hayırseverler başta olmak üzere vatandaşların katkılarıyla temin edilen yardımlar iki ağır tonajlı araçla deprem bölgesine hareket etti.

Deprem bölgesine doğru harekete geçen araçlarda; 3 bin 500 adet battaniye, 2000 adet ayakkabı, 1950 adet çocuk montu, 1175 adet yetişkin montu, 3150 adet çocuk bezi, 3500 adet ıslak bez, 2000 adet çocuk maması, 1856 adet eldiven, 1625 adet şapka-bere, 300 adet atkı, 2000 adet temizlik malzemesi, 50 adet elektrikli ısıtıcı, 5 adet çadır, 30 bin su, 250 koli dezenfektan, 500 koli gıda malzemesi, 20 bin ekmek, 20 çuval patates ve baklagil malzemesi yer aldı.

Yardım malzemesi yüklü araçları; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile rektör yardımcıları, genel sekreter, Özel Vakıf Okulları ailesi ile çok sayıda personel uğurladı.

Kısa Sürede Ciddi Oranda Yardım Malzemesi Temin Edildi

Kahramanmaraş merkezli depremi yakından hisseden şehirler arasında yer alan Erzurum’un ilk andan itibaren örgütlenerek afetzedelerin yardımına koştuğunu belirten Rektör Çomaklı: “Sağlık personeli ile teknik ekipten oluşan yardım heyeti Malatya’ya ulaştı ve anında saha çalışmalarına başladı. Elim haberi aldığımız andan itibaren de başlatmış olduğumuz yardım çağrısına duyarlı birçok vatandaşımız anında dönüş yaptı ve kısa sürede ciddi oranda yardım malzemesi temin edildi” dedi.

“Acı Haberler Yüreğimizi Sızlattı”

Depremden etkilenen vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu malzemelerin ivedilikle toplanarak araçlara yerleştirildiğini aktaran Rektör Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi olarak bir kez daha tüm depremzedelerimize ve milletimize geçmiş olsun diyoruz. Yüreğimizi sızlatan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak haberi aldıktan sonra hemen bir koordinasyon toplantısı düzenledik. Depremzedelerimiz için neler yapabilirizi değerlendirdik. Öncü ekibimizi hemen deprem bölgesine uğurladık. Sonrasında ise iki gün süren yardım toplama kampanyamız vatandaşlarımızdan yoğun bir ilgi gördü. Dün olduğu gibi bugün de araçlarımızı yine deprem bölgesine yolcu ediyoruz. Sağ salim gidip vatandaşlarımıza ulaşsınlar. Atatürk Üniversitesi olarak bu zor günlerde ülkemizdeki bu acı durumu yaşayan vatandaşlarımıza elimizden geleni yapma gayreti içinde olacağız” diye konuştu.