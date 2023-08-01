1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2023 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı. Buna göre Atatürk Üniversitesi, desteklenen 7 TÜBİTAK 1001 projesi ile tüm üniversiteler arasında 6. sırada yerini aldı. Yine 6 adet proje de geliştirilebilir kapsamında değerlendirilmeye alındı.

Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin destekleriyle TÜBİTAK projeleri kabul edilen öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, proje sayısını artırıcı teşvikler ve öğretim üyelerini destekleyici politikalar geliştirerek daha fazla imkân sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

“TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından 2023 Yılı 1. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçlarının açıklandığını ve Atatürk Üniversitesinden 7 öğretim üyesinin bu programlar kapsamında destek almaya hak kazandığını ifade eden Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Üniversite olarak, evrensel düzeyde nitelikli bilimsel bilgi üreten, Ar-Ge faaliyetleri yürüten, teknoloji üreten, patente dönüştüren ve ürettiği bilimi toplumun yararına sunan araştırma odaklı üniversite olma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bilimsel çalışmalarımızın sayısını artırmak ve akademisyenlerimize daha iyi şartlarda çalışma alanları oluşturmak adına mevcut imkanlarımızın üzerine teknolojik altyapımızı da sürekli yeniliyoruz. Geliştirilen yeni projelerle bulunduğumuz sıralamadan daha yukarı çıkmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçlarına göre projesi geçen akademisyenler, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Yavuz, Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Alak, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Harun Budak ve Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Karadayı, Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Haydar Kılıç ve Dr. Ferruh Lafzi ile Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Okumuş oldu.

Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılabilmesine karar verilen projeler arasında tüm üniversiteler arasında Atatürk Üniversitesi 3. sırada yer aldı. Bu bağlamda Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aslan, Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Baran, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Anıl, Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Kavaz Perişanoğlu, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Serçeoğlu ve Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Cömert Kılıç’ın projeleri, bir sonraki dönem beklemeden sunulmaya hak kazandı.