Erzurum’da faaliyete geçmeye hazırlanan AYNE Tesisat Plastik Fabrikası ile Atatürk Üniversitesi arasında önemli bir iş birliği adımı atıldı.

Şehrin istihdamına katkı sağlamak amacıyla ayrıca Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen proje kapsamında, “Plastik Mamulleri İmal İşçisi” yetiştirmek üzere 50 kişilik (25 kadın, 25 erkek) istihdam garantili mesleki eğitim kursu düzenlenecek.

Protokol; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu tarafından imzalandı. İmzalanan iş birliği protokolüyle, şehirde nitelikli iş gücü oluşturulması hedeflenirken, AYNE Tesisat Plastik fabrikasında ihtiyaç duyulan kalifiye personelin yetiştirilmesi de sağlanmış olacak.

İstihdam Odaklı Kurs 6 Ay Sürecek

14 Ekim 2024 tarihinde başlayarak 6 ay sürecek ve 25 Nisan 2025 tarihinde sona erecek olan eğitim programı süresince kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 653,93 TL kursiyer zaruri gideri ödemesi yapılarak genel sağlık sigortası primleri de yine İŞKUR tarafından karşılanacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, AYNE Tesisat Plastik fabrikasında iş başı yapacak ve istihdamları sağlanacak.

2024 yılı sonunda toplamda 150 kişiyi istihdam etmeyi planlayan AYNE Tesisat Plastik Fabrikasında; lavabo sifonları, küvet troblenleri, duş troblenleri, plastik yer süzgeçleri, klozet kapağı ve gömme rezervuar gibi ürünlerin üretimini gerçekleştirecek.

Rektör Hacımüftüoğlu: “Üniversite-Sanayi İş Birliğine Önem Veriyoruz”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bu önemli iş birliği hakkında yaptığı değerlendirmede, üniversitenin Meslek Yüksekokulları ile şehrin istihdamına yönelik katkı sunmaya devam ettiğini vurgulayarak, Atatürk Üniversitesinin sanayi iş birliklerine her zaman büyük önem verdiğini ve bu kapsamda şehre katma değer sağlayacak projelere tam destek sağladıklarını belirtti.

Bu protokolün hem üniversiteye hem de Erzurum’a değer katacağını ifade eden Rektör Hacımüftüoğlu şunları aktardı: “İstihdama yönelik verilecek eğitimlerden altyapı desteğine kadar tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Atılan bu adımla birlikte, Erzurum’un sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve şehrin iş gücü kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. AYNE Tesisat Plastik ve Atatürk Üniversitesi iş birliği, yerel ekonomiye canlılık kazandırırken, aynı zamanda yeni iş imkanları oluşturarak bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak. Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.