Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 Pazartesi günü sabaha karşı saat 4.17’de meydana gelen ve Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay’da da önemli derecede yıkıma sebep olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Atatürk Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında kriz masası oluşturdu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 Pazartesi günü sabaha karşı saat 4.17’de meydana gelen ve Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay’da da önemli derecede yıkıma sebep olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Atatürk Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında kriz masası oluşturdu.

Kriz masasında gerçekleştirilen toplantıda deprem bölgesine yardım ekibi gönderilmesine karar verildi. Erzurum Valiliği tarafından Hatay’a görevlendiren Atatürk Üniversitesi ekibi; beraberinde sağlık, giyim, gıda ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak malzemelerin yer aldığı 3 araçlık konvoyla yola çıktı.

10 doktor, 10 sağlık personeli ve üniversitenin çeşitli birimlerindeki 25 personelden oluşan 45 kişilik Atatürk Üniversitesi ekibini Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı dualarla uğurladı.

Atatürk Üniversitesinden arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere başta sağlık alanında olmak üzere çeşitli konularda yardım etmek için Hatay’a doğru yola çıkan ekibin kutsal bir görev için deprem bölgesine gittiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, son yüzyılın en büyük ikinci deprem felaketinin yaralarını sarmak için Atatürk Üniversitesinin dün olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Türk milletinin yanında olacağını söyledi.