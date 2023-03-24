Kültürel ve bilimsel geleneği, donanımlı altyapısı, bünyesinde barındırdığı fakülteler, araştırma merkezleri, enstitüler, meslek yüksekokulları ve alanında uzman binlerce akademisyeni ile dev bir bilim merkezi olan Atatürk Üniversitesi, öğrencilerine sağladığı kaliteli eğitim sayesinde ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ediyor.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2022/2 dönemi kapsamında programa yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin danışmanları ile birlikte hazırladığı 63 proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanarak önemli bir başarı sağladı. 12 fakülteden 23 program ile 2 meslek yüksekokulundan 3 programın geliştirdiği projenin destekleneceği 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programında Atatürk Üniversitesi önemli bir başarı elde etti.

Başarılarından dolayı öğrencileri ve akademik danışmanlarını tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin belirlediği hedefin Türk Yükseköğretiminde ilk 5, dünya sıralamalarında ise ilk 500 üniversite arasına girmek olduğu belirterek, üniversitenin bu anlamda ilk günden itibaren büyük ve cesur adımlar atarak politikalarını oluşturduğunu ve kararlılıkla uygulamaya başladığını söyledi.

Öğrenci ve akademisyenlerin de bu politikalar doğrultusunda aynı hedefe doğru ilerlediğini aktaran Rektör Çomaklı; üniversite olarak evrensel düzeyde nitelikli bilimsel bilgi üreten, Ar-Ge faaliyetleri yürüten, teknoloji geliştiren, patente dönüştüren ve ürettiği bilimi toplumun yararına kullanan araştırma odaklı üniversite olma hedefiyle çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.