Atatürk Üniversitesi Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yayınladığı kınama metninde İsrail’e tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Dünyanın gözünün önünde, İslamiyet, Hristiyanlık ve Museviliğin kutsal mabetlerinin olduğu kadim bir coğrafyada yaklaşık bir asırdı devam eden ve günümüzde en acımasız boyutuyla gerçekleşen İsrail’in Filistin’e uyguladığı şiddeti kınıyoruz. Apaçık insan hakları ihlallerinin yaşandığı, mazlumların hunharca katledildiği, insafsız izolasyon uygulamalarıyla uluslararası hukukun çiğnendiği bu vahşet karşısında sessiz kalan hatta bu vahşete destek veren zihniyeti de dünya barışının bağrına sokulan bir hançer olarak tanımlıyoruz. Osmanlının cihanşümul adaleti ile yüzyıllarca farklı dinlere mensup milletlerin hoşgörü ve barış ortamında yaşadığı bu coğrafyada uluslararası hukukun acilen işlettirilerek bu zulme son verilmesi, insanlığın vicdanının daha fazla örselenmesine mani olunarak kalıcı bir barışın tesis edilmesi en büyük beklentimiz.”