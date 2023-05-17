Hazırladıkları bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası bilim camiasında üniversite ismini duyuran akademisyenleri ödüllendiren Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlediği Akademik Teşvik Törenlerine devam ediyor.

Gerçekleştirdikleri araştırma faaliyetleri için Nisan ayında başvuran öğretim üyelerine ödülleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından verildi.

Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda yayın, patent, proje ve firmaları ile ön plana çıkan akademisyenlere ödüllerini takdim eden Rektör Çomaklı, araştırma temelli yaptıkları çalışmalarından ve başarılarından dolayı akademisyenleri tebrik etti.

Çalışan, üreten ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan tüm personelin daima desteklendiğini vurgulayan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin, Araştırma Üniversitesi etiketine yakışır çalışmalarla bir adım önde olması gerektiğini söyledi.

“Ödül Törenlerimizle Bilim İnsanlarımızı Teşvik Ederek Mutluluklarını Paylaşıyoruz”

Bu ödüllerin aslında bir akademik birikimin sonunda alınan ödüller olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, akademisyenlerin bugüne kadar olan çalışmalarının, kendi sosyal yaşamlarından feragat ederek bilimsel yayınlara daha fazla eğilim göstermelerinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını aktardı.

Üniversite yönetimi olarak her türlü çabanın karşılığını vermeye çalıştıklarını aktaran Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Düzenlediğimiz ödül törenleri ile değerli bilim insanlarımızı hem teşvik ediyor hem de mutluluklarını paylaşıyoruz. Mensuplarımızın kurumumuzu ileri taşımak için ortak amaç ve hedefler doğrultusunda fedakârlıkla hizmet etme arzusunda olduklarına inancım tamdır. Her ay düzenlediğimiz Akademik Teşvik Törenlerinde yaptıkları çalışmalarla bizleri gururlandıran akademisyenlerimiz ile bir araya gelmekten duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha dile getiriyor, çalışma arkadaşlarımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Akademik Teşvik Töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.