Atatürk Üniversitesi tarafından Ekim ayı boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanan meme kanseri farkındalık ayında, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünün hazırladığı Meme Kanseri Farkındalık Toplantısı gerçekleşti.

Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen programda meme kanserini erken evrede tespit edebilmek için kadınların tarama programlarına başvurmaları önerilirken, meme kanserinin tanıdan tedaviye kadar tüm aşamaları hakkında ilgili kliniklerce bilgiler verildi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay’ın yaptığı toplantıda, Prof. Dr. Durkaya Ören, Doç. Dr. Erdem Karadeniz, Doç. Dr. Bahar Yılmaz Çankaya, Dr. Öğr. Üyesi Rabia Demirtaş, Dr. Öğr. Üyesi Murat Kartal, Dr. Öğr. Üyesi Burak Erdemci, Dr. Öğr. Üyesi Seda Başak ve Uzm. Dr. Aykut Turhan birer konuşma yaparak, konuklara meme kanserinin aşamaları ve tedavisi hakkında bilgi verdiler.

Kanserin önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, meme kanserinin ise dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu aktardı.

“Bu Hastalık, Taramalarda Yüzde 85 Oranında Erken Evrede Tespit Edilebilir”

Dünyada her üç dakikada bir, bir kadına meme kanseri tanısının konulduğunu ve yine her 11 dakikada bir, bir hasta yaşamını yitirdiğini belirten Akçay şunları söyledi: “Meme kanseri görülme oranı her yıl yüzde 2 oranında artış göstermektedir. Dünyada 2020’de 2 milyon yeni meme kanseri vakası tespit edilmiştir. Türkiye’de de 2020 yılı verilerine göre 22 bin 500 yeni meme kanseri olgusu eklenmiştir. Kadın kanserlerinin yüzde 30’unu oluşturan meme kanseri, yüzde 20 oranında kansere bağlı yaşam kaybına yol açmaktadır. Meme Kanseri Erken Tanı için Tarama Programında; 20 yaşından genç kadınlarda her ay kendi kendine meme muayenesi, 20-40 yaş arası kadınlarda her ay kendi kendine meme muayenesi ve 3 yılda bir doktor muayenesi, 40 yaş sonrası kadınlarda 40 yaşında mamografi çekilmesi, her ay kendi kendine meme muayenesi, yılda bir doktor muayenesi ve yılda bir mamografi çekilmesi gerekmektedir. Yaşam boyu her 8 kadından birinde görülebilen bu hastalık, taramalarda yüzde 85 oranında erken evrede tespit edilebilir. Erken teşhis edilirse yüzde 98 oranında tedavi edilebilir” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda dinleyicilerden gelen sorular uzmanlar tarafından yanıtlanarak çeşitli tavsiyelerde bulunuldu.