Atatürk Üniversitesi, öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artırmak ve iş dünyasına uyum sağlamalarına katkı sunmak amacıyla İŞKUR iş birliği ile "İşgücü Uyum Programı"nı hayata geçiriyor.

17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında başvuruların yapılacağı program kapsamında, lisans ve lisansüstü öğrenciler Atatürk Üniversitesinin akademik ve idari faaliyetlerine katılarak değerli deneyimler kazanacak.

Programın öğrencilerin kariyer yolculuklarında önemli bir fırsat sunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi olarak, öğrencilerin akademik ve profesyonel gelişimlerine destek olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını söyledi. Rektör Hacımüftüoğlu: "İŞKUR ile hayata geçirdiğimiz bu program sayesinde öğrencilerimiz hem iş disiplinini kazanacak hem de mesleki deneyim elde edecek. Öğrencilerimizi bu değerli fırsattan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

1750 ile en fazla kontenjana sahip olan Atatürk Üniversitesinde öğrencilerin; akademik ve idari faaliyetlerden toplumsal hizmet projelerine, dijital dönüşüm ve inovasyondan sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar birçok farklı alanda deneyim kazanmaları sağlanacak. Haftalık maksimum 22,5 saatlik çalışma süresi ile öğrencilerin akademik başarılarını da sürdürebilmeleri hedefleniyor. Programa katılan öğrencilere çalışma gün sayısına bağlı olarak 1083 TL günlük, 4.332 TL ile 12.996 TL arasında da aylık ödeme yapılacak.

Programa katılmak isteyen öğrenciler, 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında e-şube üzerinden, Alo 170 hattını arayarak veya İŞKUR il müdürlüğüne şahsen giderek başvurularını yapabilecek. Programa katılabilmek için T.C. vatandaşı olmak, Atatürk Üniversitesi örgün öğrencisi olmak ve belirlenen diğer kriterleri taşımak gerekiyor.

Atatürk Üniversitesi, iş hayatına hazırlayan bu değerli programla öğrencilerine yeni kapılar açmaya devam ediyor.