Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülen ve Ufuk Avrupa Projeleri çerçevesinde kabul edilen ‘Science from Nature to your Table / Doğadan Sofraya Bilim’ başlıklı projenin Avrupa Araştırmacılar Gecesi etkinliğinde, 130 okulda bilim insanları ve öğrencilerin bir araya geldiği iş paketinin ardından, ziyaret edilen tüm okullardan öğrencilerin ve halkın katılımıyla ana iş paketi de gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülen ve Ufuk Avrupa Projeleri çerçevesinde kabul edilen ‘Science from Nature to your Table / Doğadan Sofraya Bilim’ başlıklı projenin Avrupa Araştırmacılar Gecesi etkinliğinde, 130 okulda bilim insanları ve öğrencilerin bir araya geldiği iş paketinin ardından, ziyaret edilen tüm okullardan öğrencilerin ve halkın katılımıyla ana iş paketi de gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliği ve yürütücülüğünde; Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görüşleri ve destekleriyle çalışmalara başlanan projenin ana etkinliği çerçevesinde ana iş paketinde öğrenciler, bilim ve sanat etkinliklerinde; deneyler, atölyeler, tiyatrolar ve gösteriler gibi birçok konuyu uygulamalı bir şekilde öğrendiler.

Atatürk Üniversitesi Yeni Okuma Salonunda gerçekleşen projenin açılışına ev sahibi olarak Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlker Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Serkan Yıldırım ve Doğadan Sofraya Bilim Projesinin Yürütücüsü Doç. Dr. Selda Örs ile rektör yardımcıları, üniversite genel sekreteri, dekanlar, müdürler, birim yöneticileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Proje, Avrupa’nın 25 Ülkesi ile Aynı Anda Erzurum’da Kutlanıyor

Programın açılış konuşmasını yapan proje yürütücüsü Doç. Dr. Selda Örs, Doğadan Sofraya Bilim Projesinin, Atatürk Üniversitesinin çerçeve programları çerçevesindeki ilk koordinatörlüğü olduğunu belirterek, bu derece önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Bu projenin Avrupa’nın 25 ülkesi ile aynı anda bu yıl Erzurum’da kutlandığını vurgulayan Örs, projenin başından beri desteğini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Ulusal ve Uluslararası Arenada Hedeflediğimiz Yeri Almamız Noktasında Gayret Göstereceğiz”

Atatürk Üniversitesinin son yıllarda bilimsel araştırma ve projelerde yakaladığı ivmenin, önemli adımlarında biri olan Ufuk Avrupa Projeleri bağlamında kabul edilen ‘Doğadan Sofraya Bilim’ başlıklı projenin Avrupa Araştırmacılar Gecesi etkinliği için bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını açıklayan Rektör Çomaklı, araştırma ve proje kültürünü geliştirmek, akademisyenlerin bu alanda üretim yapmalarını sağlamak amacıyla çeşitli alt yapı ve destek ofislerinin yanı sıra teşvik sistemlerini kararlı bir şekilde uyguladıklarını söyledi.

Rektör Çomaklı: “Bu kararlı politikalar sayesinde bugün artık üniversitemizde araştırma ve proje sayısında eskiye oranla çok ciddi bir yükselişi yakaladık. Nitekim birçok kriter gözetilerek seçilen araştırma üniversiteleri arasına girmemiz bunun en önemli ürünüdür. Bundan sonra da çalışmalarımızı, 65 yıllık üniversitemizin köklü tarihine yakışır bir şekilde devam ettirip, ulusal ve uluslararası arenada hedeflediğimiz yeri almamız noktasında gayret göstereceğiz. Bugün burada icra edilecek Bilim Şenliği sadece üniversitemiz değil, Erzurum, hatta ülkemiz açısından önem taşımaktadır. Zira Avrupa Birliği’nin bilim etkinlikleri çerçevesindeki projelerinin 2022 çağrısına ülkemizden 10 projede toplamda 42 kuruluş başvuru yapmıştır. Bu başvurular arasından sadece Atatürk Üniversitesi’nin koordinatör ve tek yürütücü olarak başvurduğu ‘Doğadan Sofraya Bilim’ başlıklı proje fonlanmaya hak kazanmıştır.

“Etkinliğimizle Bölge Halkımıza ve Çocuklarımıza Bilimi Festival Havasında Yaşatacağız”

İki gün boyunca sürecek program Üniversitemiz akademisyenlerinin gerçekleştirecekleri 58 etkinlikle bölge halkımıza ve çocuklarımıza bilimi festival havasında yaşatacaktır. Bu etkinlikler ile araştırmacılarla toplumu bir araya gelecek, araştırma ve inovasyonun günlük hayatımıza kazandırdıklarına dair farkındalık oluşturulacaktır. Araştırmacıların toplum tarafından tanınması, araştırmanın günlük hayatımıza etkisini göstermek ve genç insanları araştırma kariyeri için cesaretlendirmek amacıyla proje ekibi aylardır mesai harcamakta, toplumla bilimi buluşturmayı eğitici ve eğlenceli hale getirmeye çabalamaktadır” dedi.

Ülkemizin en geniş bilim etkinlerden biri olan, bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıdaların, sofraya gelinceye kadar geçirdiği süreç deney vb. bilimsel aktivitelerle fuar-şenlik formatında sunulan Doğadan Sofraya Bilim şenliği, öğrenciler tarafından büyük bir coşku ve merakla karşılandı. Deneyler ve gözlemler yaparak bilimsel aktivitelere katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, uygulamalı bilimlere de ilgi gösterdiler.