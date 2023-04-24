Atatürk Üniversitesi akademik ve idari personeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen bayramlaşma törenine Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile rektör yardımcıları, genel sekreter ve çok sayıda akademik ile idari personel katıldı. Törene katılanlarla bir süre sohbet eden Rektör Çomaklı, personelin bayramını tebrik ederek, birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel günler geçirmelerini temenni etti.

“Buruk Bir Bayram Geçirdik”

“Geride bıraktığımız Ramazan Bayramının başta Atatürk Üniversitesi ailesi olmak üzere bütün İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyor, hepimizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum” diyerek günün anlam ve önemine değinen Prof. Dr. Ömer Çomaklı, pandemi ve deprem felaketiyle son yıllarda hep zor süreçlerde bayramları geçirdiklerini söyledi.

“Canlarımızı Kaybettik”

Ateşin en çok düştüğü yeri yaktığını belirten Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi ailesi olarak biz de depremde pırıl pırıl öğrencimizi kaybetmenin acısını yüreğimizde yaşıyoruz. Yine personellerimizin yakınlarından yaşadığımız kayıplar oldu. Buradan tekrar yaşamını yitiren öğrencilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, arkadaşlarımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Onlar her zaman Atatürk Üniversitesi ailesinin bir parçası olacaklar” dedi.

“Bayramlar, Birlikteliğin Artmasına Vesile Olur”

Bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren önemli günler olduğuna vurgu yapan Rektör Çomaklı: “Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından ülke olarak buruk bir bayram geçirdik. Bu burukluğa rağmen millet olarak birbirimize daha da kenetlendik. Sevginin, dostluğun, kardeşliğin, merhametin, birlikteliğin en güzel sembolü olan bayramlar, kırgınlıkların ortadan kaldırıldığı ve sevginin paylaşıldıkça artığı, bizleri bir araya getiren güzel bir vesiledir. Büyük Atatürk Üniversitesi ailesiyle hep birlikte bayramlaşmak ise bizim için büyük mutluluktur” dedi.

Program; Rektör Çomaklı’nın üniversite mensupları ile bayramlaşması, sohbet etmesi ve yemek ikram edilmesinin ardından sona erdi.