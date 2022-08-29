Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) iş birliği ile düzenlenen Al-Farabi 11. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 123 yurtiçi, 134 yurtdışı olmak üzere 25 ülkeden toplamda 257 bildiri ile tamamlandı.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) iş birliği ile düzenlenen Al-Farabi 11. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 123 yurtiçi, 134 yurtdışı olmak üzere 25 ülkeden toplamda 257 bildiri ile tamamlandı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı adına kongre açılışına katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, Atatürk Üniversitesinin Al-Farabi 11. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresine ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tarz bilimsel etkinliklere daima destek vereceklerini söyledi.

Birçok bilimin sistemli bir şekilde bir araya gelmesi ile oluşan sosyal bilimlerin, temelinde insanı ele alan disiplinler bütünü olduğunu belirten Prof. Dr. Özer, sosyal bilimlerin, insanın oluşturduğu aile, toplum ve toplulukların yaşayışlarını karşılaştırmak, yaşam standartlarını ortaya çıkarmak ve genel geçer bilgiler elde ederek toplumların en üst düzeyde gelişimine fırsat sunduğunu ifade etti.

Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Sait Uylaş ise sosyal bilimlerin önemi, ilgi alanları ve diğer bilimlerle olan ilişkisi konularına değinerek, modern dünyada sosyal bilimler ile beraber iş birliği içerisinde hareket eden diğer bilimsel alanların yöntem, uygulama ve değerlendirmede daha verimli sonuçlara ulaştığını ifade etti.

Prof. Dr. Uylaş, sosyal bilimler alanında yapılan her türlü akademik değere sahip çalışmanın diğer bilim alanlarını da müspet bir şekilde etkilediğini, buna karşılık pozitif bilimlerde yapılan her türlü çalışmanın da toplumun ve bireylerin sosyo-kültürel yaşamını, refahını, yaşam tarzını, psikolojisini, duygu ve düşüncelerini, bakış açılarını vb. birçok şeyi etkilemesi bakımından sosyal bilimlerin ilgi alanına girdiğini dile getirdi.

Konuşmasında bilimsel etkinliklerin önemine ve bilim dünyasına katkılarına değinen İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Başkanı (İKSAD) Dr. Mustafa Latif Emek, bu bağlamda ev sahipliğinden dolayı Atatürk Üniversitesine teşekkür etti.

Üç gün süren kongre programı, açılış bildirisi, plaket takdimleri, yüz yüze ve çevrimiçi bildiriler ile devam etti.