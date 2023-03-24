Gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla patent tescili almaya hak kazanan öğretim üyelerine ödül töreni düzenlendi.

Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen 2022 Fikri Mülkiyet Başvurusu Teşvik Ödül Töreninde akademisyenlere belgeleri, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından takdim edildi.

Özverili çalışmaları ve değerli bilimsel araştırmalarıyla ön plana çıkan Atatürk Üniversitesi mensuplarına başarıları için teşekkür eden Rektör Çomaklı, geçmiş yıllara nazaran üniversitenin elde ettiği patent sayısında önemli derecede artış yaşandığını vurguladı.

“2022 Yılı İçin Koyulan 100 Patent Hedefine Ulaştık”

Ramazan ayının manevi ikliminin ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya huzur getirmesi temennisiyle konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin Atatürk Üniversitesine önemli bir ivme kazandırdığını, bunun da en belirgin yansımalarının patent ve projelerde görüldüğünü aktardı.

Yeni Nesil Üniversite vizyonu kapsamında 2022 yılında kurulan Fikri ve Mülkiyet Hakları Koordinatörlüğünün kısa zamanda geliştirdiği ve uygulamaya koyduğu yeni model ve sistemlerin, elde edilen bu başarılara öncülük ettiğini belirten Rektör Çomaklı, bu doğrultuda 2022 yılı için koyulan 100 patent hedefine ulaştıklarını söyledi.

Bu rakamın Atatürk Üniversitesi için bir rekor olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çomaklı şunları söyledi: “Bilimin katma değere dönüşmesi ve ekonomiye katkı sunması için patentler bir köprü görevi görüyor. Patent tescili olmadan fikrin ürüne dönüşmesi mümkün değil. Bilim insanlarımızın geliştirdikleri bilgiyi ürüne dönüştürmeleri gerekiyor. Tabi bu bir süreç. Patent olması için de başvuru olması gerekiyor. Bizim uygulamaya koyduğumuz bu yeni modelle birlikte 2023’e 120 patent başvuru hedefi koyduk” dedi.

“Araştırma Üniversitesi Liginde Her Bir Akademisyeninizin Gayretine Çalışma Azmine ve İhtiyacımız Var”

Patent ve projelerin üniversitede bir kültüre dönüştüğünü dile getiren Rektör Çomaklı: “Bu şekilde devam ederse her yıl 100’ün üzerinde patent tescilimiz olacağı anlamına geliyor. Patent tescil sürecinde ayrıca bizi motive eden unsur hiç şüphesiz Araştırma Üniversitesi olarak seçildiğimiz 2021 yılından itibaren önümüze koyulan kriterleri yerine getirerek ülkemizi uluslararası bilim dünyasında en iyi şekilde temsil etme güdüsüdür. Bugün de yaptıkları çalışmalar ile üniversitemize değer katan kıymetli akademisyenlerimize teşekkür etmek için bir tören düzenledik Araştırma Üniversitesi liginde her bir akademisyenimizin gayretine ve çalışma azmine ihtiyacımız var. Dünya üniversiteleri ile ancak bu şekilde rekabet edebiliriz. Bu düşüncelerle; bugün ödül almaya hak kazanan tüm bilim insanlarımızı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

2022 Fikri Mülkiyet Başvurusu Teşvik Ödül Töreni, belgelerin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Fikri ve Mülkiyet Hakları Koordinatörlüğü

2022 yılında kurulan Fikri ve Mülkiyet Hakları Koordinatörlüğü, Kasım 2022’de faaliyetlerine başladı. Atatürk Üniversitesinin fikri ve yenilik kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla kurulan koordinatörlük; mülkiyet alanında hayatın hizmetinde bir koordinatörlük olmak, mülkiyet bilincini artırarak, mülkiyet haklarının etkin korunmasına ve ticarileştirilmesine katkı sağlamak, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişimine hizmet edecek çalışmaları hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Atatürk Üniversitesi Fikrî ve Mülkiyet Hakları Koordinatörlüğü, Atatürk Üniversitesi bünyesi ve bünyesi dışındaki her türlü projede görev alan personel ve öğrenciler tarafından bilimsel çalışmalar ve/veya araştırmalar sonucunda ortaya çıkan ürünlerin; ön araştırmalarını yaparak fikri mülkiyet projesine dönüşümünü sağlamak, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerekli tescillerini yapmak, lisanslanma ve ticarileşmesi konularında yol gösterici olmak gibi oldukça önemli alanlara yönelik hizmet veriyor.

İş ve çalışma yaklaşımı olarak Türkiye’de sadece Atatürk Üniversitesi bünyesinde var olan bu koordinatörlük, başta resmi kurum ve kuruluşlar olmak üzere her tür özel ve tüzel kişiliğe patent konusunda hizmet vermeye devam ediyor.