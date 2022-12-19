Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2022 yılı sonuçları açıklandı. Buna göre Atatürk Üniversitesi, geçen yıla göre 119 sıra birden yükselerek sıralamaya giren 1050 dünya üniversitesi arasında 324. sırada yer aldı.

Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2022 yılı sonuçları açıklandı. Buna göre Atatürk Üniversitesi, geçen yıla göre 119 sıra birden yükselerek sıralamaya giren 1050 dünya üniversitesi arasında 324. sırada yer aldı.

Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekerek tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan Dünya Üniversiteleri IU GreenMetric ağı (UI Greenmetric World University Rankings), üniversiteleri çeşitli göstergeler ışığında ele alarak, toplam 6 kategori ve 24 alt kategoride izleyip sürdürülebilirlik konusunda gösterdikleri çabalara göre uluslararası düzeyde değerlendiriyor.

“Nezih ve Yaşanılabilir Bir Ortam Sunmak İçin Çalışıyoruz”

İklim değişikliğine yönelik küresel önlem alınmasının kaçınılmaz olduğunu, bu noktada hem bireysel hem de kurumsal adımların ivedilikle atılması gerektiğini vurgulayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi olarak böylesine hayati bir konuyu gündemlerinden hiçbir zaman düşürmediklerini belirterek şunları söyledi: “Sosyal hayatın ve kurumların her derecesinde bu duruma yönelik acil aksiyonlar alınması büyük önem arz ediyor. Biz de üniversite olarak bu konu hakkında sürekli bilgilendirici programlar düzenliyor, öğrencilerimiz ile personelimizde farkındalık oluşturmaya yönelik adımlar atıyoruz. Kampüsümüze yönelik yaptığımız çalışmaların sonucunu da sıralamada yakaladığımız yükselişle görmekten ayrıca mutluyuz” şeklinde konuştu.

Atatürk Üniversitesinin eğitim, araştırma ve topluma hizmet boyutlarında bulunduğu şehir ile bölgesi başta olmak üzere ülke yükseköğretimine üst düzeyde katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı: “Bunun yanı sıra öğrencilerimize ve mensuplarımıza nezih ve yaşanılabilir bir ortam sunmak için yeşil kampüs, enerji tasarrufu ve çevre dostu uygulamaların iyileştirilerek yaygınlaştırılması için de önemli faaliyetler yürütmekteyiz. IU GreenMetric sıralamasında ise hedefimiz dünyanın en güzel kampüslerinden birine sahip olan üniversitemizin ilk 100 üniversite arasına girmesini sağlamaktır. Bu düşüncelerle, elde edilen başarılardan dolayı üniversitemizin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum” dedi.

"Türk Üniversiteleri Ciddi Başarılar Kaydetmeye Başlamıştır"

Dünyada bilinen ve tanınan sıralama kuruluşlarını yakından izlediklerini anlatan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise, yayımlanan Yeşil Üniversiteler Sıralaması hakkında şöyle konuştu: "Açıklanan Yeşil Üniversite Endeksine göre ilk 1000 üniversite arasına 70 üniversitemiz girmiş bulunuyor. 2021 Yeşil Üniversite Endeksinde 29 devlet, 8 vakıf olmak üzere toplam 37 üniversitemiz ilk 500’de yer alıyor. Yeşil Üniversite Endeksinde sıralamalara giren üniversitelerimizi kutluyorum. Öyle anlaşılıyor ki üniversitelerimiz yeşil kampüs ve yeşil yerleşke konusunda çok ciddi ilerleme kaydetti. Dünya ölçeğinde ilk 100 ve ilk 500’e girecek kadar önemli başarı elde edildiğini görüyoruz. Gösterilen bu hassasiyetten dolayı tüm üniversitelerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”