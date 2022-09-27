Erzurum Valisi Okay Memiş, “Gençler, hepinize tavsiye ediyorum. Kayağı öğrenin çok güzel bir spor. Sizlere malzeme desteği vereceğime söz veriyorum.” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Gençler, hepinize tavsiye ediyorum. Kayağı öğrenin çok güzel bir spor. Sizlere malzeme desteği vereceğime söz veriyorum.” dedi.

Atatürk Üniversitesi 65’inci Akademik Yılı’na birbirinden farklı etkinliklerle başladı. Kortej yürüyüşü ile başlayan etkinliklerde, müzik dinletileri ve mehteran gösterisinin yanı sıra üniversitenin 65’inci yılı kutlama pastası da kesildi.

Kartal Kapı girişinde bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan program, 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda devam etti. Programa, Vali Okay Memiş, Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ömer Düzgün, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, MHP İl Başkanı Naim Karataş, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Üniversitemiz benimsediği kriterlerden ödün vermemiştir”

Açılış konuşmaları ile başlayan programda, Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi’nin 65 yıl önce 2 fakülte, 135 öğrenciyle bir ortaokul binasında ülkenin 6’ncı üniversitesi olarak eğitime başladığını söyledi.

Üniversitesinin ulu bir çınar olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, “Kurtuluşu başlatan şehir olarak tarihe geçen Erzurum ve üniversiteler kuran Atatürk Üniversitesi oldukça önemlidir. Üniversitemiz kurulduğu günden günümüze kadar benimsediği kriterlerden ödün vermemiştir. Bilimin akademik hayata yansıması kadar sosyal, beşeri ve insani hayata katkısını da hep ön planda tutmuştur. Güçlü altyapısı ve beşeri potansiyeliyle Atatürk Üniversitesi Türkiye genelinde yükseköğretime sunduğu ciddi katkılarla “Üniversite Kuran Üniversite” sıfatıyla anılmaktadır. Üniversite kuran üniversite sıfatı Atatürk Üniversitesini sadece kurulduğu şehri değil ülkemizdeki birçok üniversiteyi de aynı misyon ve vizyoner yaklaşımı ile eğitim hayatına kazandırdığını göstermektedir ”diye konuştu.

“Üniversitemiz kalitenin simgesi olmuştur”

Başkan Vekili Düzgün, Atatürk Üniversitesinin yetiştirdiği öğrencilerle eğitime büyük katkı sunduğunu söyledi.

Düzgün, “Üniversitemizin 65. akademik yılını kutlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Girişimcilik, bilimsel yenilik, inovatif düşünce ve gelişimi ön planda tutan, küresel ve yerel katma değeri oluşturan üniversitemiz, şehrimizde yeniliklerin, farklılıkların ve kalitenin simgesi olmuştur. Geliştirdiği proje ve yetiştirdiği öğrencilerle eğitim sistemine çok büyük katkıda bulunmuştur. Düşünen ve sorgulayan, bilimin ışığında yürüyen Atatürk üniversitesi yüksek öngörüye sahip gençler yetiştirmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Heyecanlıyım yuvamdayım”

Milletvekili Aydın ise “Heyecanlıyım, yuvamdayım” diyerek sözlerine başladı.

Atatürk Üniversitesi’nin dünya ölçeğinde bir eğitim kurumu olduğuna dile getiren Aydın, “Öğrencilik yıllarımı da sayarsam 35 yıldır aktif olduğum yuvamda kıymetli hatıralar yaşadım. Kendimi bulduğum yuvadayım. Kendinizi bulacağınız en müstesna bir mekândasınız ve çok şanslısınız. Üniversiteler bilginin öğretildiği, paylaşıldığı, dağıtıldığı ve daha sonra insan hayatına katkıda bulunduğu çok önemli mekânlardır. Atatürk üniversitesi sadece bölgesinde değil, Türkiye ve dünya ölçeğinde yetiştirdiği akademisyenler ve öğretilen bilgi, beceri, teknik, patent ve donanımla gerçekten bir marka haline gelmiş bir üniversitedir.” şeklinde konuştu.

“Bin yıl önce ecdadımız bu şehirde bir üniversite inşa etmiş”

Atatürk Üniversitesi’ni kazanarak yurdun farklı illerinden Erzurum’a gelen öğrencileri kutlayan Vali Memiş, “Burada okurken hem akademik eğitiminizi tamamlayın hem de şehri iyi tanıyın.” dedi.

Erzurum’un tarihte de önemli bir eğitim merkezi olduğunu vurgulayan Memiş, “Bin yıl önce ecdadımız bu şehirde bir üniversite inşa etmiş” diyerek Çifte Minareli Medreseyi işaret etti.

“Malzeme desteği vereceğime söz veriyorum”

Kentin tarihi eserlerinin yanında birçok doğal güzelliğe de ev sahipliği yaptığını belirten, Memiş, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Tortum şelalesi ve Narman Peri Bacalarını mutlaka görün. Palandöken ise dünyanın en iyi kayak merkezlerinden biridir. Bütün gençlere tavsiye ediyorum. Erzurum’da bulunduğunuz süre zarfında mutlaka kayak yapmayı öğrenin. Valiliğimize bağlı kayak malzemelerinin bulunduğu bir yer var. Buradan şimdiden sizlere söylüyorum, tüm öğrencilerimize ücretsiz kayak malzemesi vereceğiz. Sizler yeter ki kayak yapmayı öğrenin. Ben, Erzurum Valisi olmadan önce kayak bilmiyordum, burada öğrendim. Başta biraz zorlandım ama şimdi Ejder Tepesi’nden aşağı dahi inebiliyorum. Gençler, hepinize tavsiye ediyorum. Kayağı öğrenin çok güzel bir spor. Sizlere malzeme desteği vereceğime söz veriyorum.”

“Helal kazanılan bir, beşten daha büyüktür”

Öğrencileri pozitif ilimlerin bütün gereksinimleriyle eğitmeye gayret ettiklerini aktaran Memiş, “İlkokuldan üniversiteye ve devamına kadar ilim, teknoloji fen, bütün dünyanın kabul ettiği ne gerekiyorsa sizlerin önüne sermeye gayret ediyoruz. Bizim batıdan bir farkımız var. Pozitif bilimlerde, beş birden her zaman büyüktür. Ancak bizim inancımıza ve etik değerlerimize göre helal kazanılan bir, beşten daha büyüktür. Bizim farkımız batıdan budur.” diyerek sözlerini tamamladı.