Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri X. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’na katıldı.

Türk Dil Kurumunun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ve bizzat katılımıyla 1932’de toplanan I. Türk Dili Kurultayı’nın onuncusu 26-27 Eylül 2024 tarihlerinde Ankara’da Türk Dil Kurumunun yeni binasında gerçekleştirildi. 21 farklı ülkeden 195 bilim insanın katıldığı X. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’na Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden de dört öğretim üyesi katılım sağladı. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Prof. Dr. Muharrem Daşdemir, Prof. Dr. Funda Kara, Prof. Dr. Nazire Erbay ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Efendioğlu hazırladıkları bildirilerini Kurultay’da sundu.