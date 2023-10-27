Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen FARMAKON 2023 VII. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi açılış töreni, Güzel Sanatlar Fakültesi Gösteri Sanatları Merkezinde gerçekleşti.

Kongreye öğrencileri yalnız bırakmayarak iştirak eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Uzm. Ecz. Abdullah Caner Güven, Rektör Yardımcıları, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu, kamu ve özel sektörde görev yapan eczacılar, sektör temsilcileri, üreticiler, sektöre hizmet veren kişi ve kurumlar ile fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

2010 yılından beri her iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 7.’si gerçekleştirilen FARMAKON Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi, eczacılıkta uzman olan konukların, ülkemizin eczacılık alanında geleceği olan öğrenciler ile bir araya gelip fikir paylaşımlarında bulunmalarını sağlayarak Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Eczacılık Fakültesi öğrencilerine ışık tutuyor.

“Fakültemizdeki Eğitim-Öğretim Faaliyetleri, Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programına Göre Yürütülmektedir”

Programın kongre başkanlığını yürüten Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu açılış törenindeki konuşmasında, bu önemli kongreye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kongrenin eczacılık alanında uzman bilim insanlarını öğrencilerle bir araya getirerek fikir paylaşımında bulunmasının önemine değindi.

Eczacılık Fakültesinin 1997 yılında Türkiye’de ilk 7 Eczacılık Fakültesinden sonra kurulan 8. Eczacılık Fakültesi olduğunu vurgulayan Kadıoğlu şunları aktardı: Fakültemiz, 26 yıllık bir maziye sahiptir. Ayrıca 2015 yılında akredite olan ilk 10 Eczacılık Fakültesinden biri olan fakültemiz, 2022 yılında ikinci 6 yıllık akreditasyonu da almış bulunmaktadır. Fakültemizdeki eğitim-öğretim faaliyetleri, Eczacılık Fakülteleri Dekanları tarafından hazırlanan ve YÖK tarafından onaylanan Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programına göre yürütülmektedir.

Kongremiz süresince eczacılık mesleği hakkında geçmişten gelen birikimler ile geleceğe yönelik yaklaşımlar, bilimsel araştırma alanı olarak eczacılık konusunda son gelişmeler, eczacı-hasta ilişkileri, ilaç üretimi ve teknolojisi konularında yapılacak sunumları katılımcılara büyük katkı sağlayacağına inanmaktayım. Kongre çalışmalarına başladığımız günden itibaren bizlere her türlü desteği sağlayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere üniversite üst yönetimine teşekkür ederim” dedi.

“Araştırma Projeleriniz, İnovasyonlarınız ve Fikirleriniz, Dünyamızı Daha İyi Bir Yer Haline Getirme Potansiyeline Sahiptir”

Eczacılık alanındaki güncel konuları ele almaya odaklanan ve sektörün önde gelen uzmanlarını, akademisyenlerini ve ilgili paydaşlarını bir araya getirmeyi amaçlayan FARMAKON 2023 VII. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresinin açılışını gerçekleştirmenin memnuniyet verici olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, katılımcılara geniş bir bilgi ve deneyim yelpazesi sunularak, eczacılık alanındaki önemli konuları kapsayacak bir etkinlik olacağını söyledi.

Rektör Çomaklı: “Kongre sırasında çeşitli atölye etkinlikleri düzenlenerek Eczacılık Fakültesi öğrencilerine farklı konular hakkında deneyim kazandırılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte, kongre aynı zamanda Erzurum’un zengin kültürel ve turistik özelliklerini de tanıtmayı amaçlamaktadır. Üniversite; öğrencilerin bilgiyi keşfetme, paylaşma yeridir. Bu kongre, siz genç araştırmacıların bu amacını gerçekleştirmeniz için mükemmel bir platform sunmaktadır. Eczacılık alanında araştırma projeleriniz, inovasyonlarınız ve fikirleriniz, dünyamızı daha iyi bir yer haline getirme potansiyeline sahiptir. Sizler, geleceğin bilim insanları, girişimcileri ve liderleri olarak bu kongrede bilgi ve deneyimlerinizi paylaşacak, ilham alacak ve ilham vereceksiniz. Bugünün kongresi, geleceğin şekillendirilmesinde önemli bir adımdır.”

“Bu Kongre, Yeteneklerin ve Potansiyellerin Sergilendiği Bir Sahnedir”

“Aramızda, Eczacılık ve sağlık alanında geçmişten günümüze birçok konuda çözümler sunabilecek yeteneklere sahip genç zekâlar bulunmaktadır. Bu kongre, bu yeteneklerin ve potansiyellerin sergilendiği bir sahnedir. Öğrenci kongreleri, aynı zamanda iş birliği ve iletişim için de bir fırsat sunmaktadır. Farklı üniversitelerden gelen Eczacılık öğrencileri, fikirlerini ve bakış açılarını paylaşarak yeni projeleri başlatma ve geleceğe dair stratejiler geliştirme şansına sahip olabilirler. Bu tür etkileşimler, bilginin daha geniş bir perspektiften ele alınmasına yardımcı olur. Sonuç olarak, öğrenci kongresi, sadece bilimsel araştırmaların değil aynı zamanda iş birliği, liderlik ve iletişim becerilerinin de geliştirildiği bir deneyimdir. Geleceğin başarıları bu tür etkinliklerin ve siz genç araştırmacıların katkıları sayesinde mümkün olacaktır. Farmakon 2023 Öğrenci kongresindeki çalışmalarınızın ilham verici ve üretken, geleceğinizin ise parlak ve başarılı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kongrede ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Uzm. Ecz. Abdullah Caner Güven ve öğrenciler adına Elif Beyza Özer birer konuşma yaptılar.

FARMAKON 2023 VII. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi 27-29 Ekim tarihleri arasında Güzel Sanatlar Fakültesi Gösteri Sanatları Merkezinde devam edecek.