Erzurum’un önde gelen eğitim kurumlarından Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları; 2023 Liselere Geçiş Sınavında (LGS) yine önemli bir başarının altına imza atarak il birincisi oldu.

Gerek eğitmen kadrosu, gerekse fiziksel imkanları ile sadece bulunduğu şehrin değil bölgesinin ve ülkesinin önde gelen okulları arasında yer alan Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, vermiş olduğu kaliteli eğitimin geri dönüşlerini almaya devam ediyor.

Bu kapsamda LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Türkiye genelindeki ortalamaların çok üzerinde bir performans sergileyen köklü eğitim kurumu; 2023 LGS’de başarılı bir sınav süreci geçirerek genel ortalamada il birincisi oldu. Buna göre; 90 soruda 76,325 doğru ortalaması (%86,725 doğru yapma yüzdesi) ve 433,23 puan ortalaması ile Erzurum 1.si olmanın mutluluğunu yaşan Özel Vakıf Okulları Ortaokulu, geleneksel hale getirdiği başarı ortalamasını bu sene de yakalamış oldu.

Öğrencilerin %81’inin 400 ve üzerinde bir puan aldığını, okul puan ortalamasının ise 433,2347 olduğunu aktaran Kalkındırma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle: “Her 3 öğrencimizden 2’si tercih etmeleri halinde nitelikli okullara yerleşecek sonuçlar elde etmişlerdir. Aynı zamanda 90 soru üzerinden okulumuz öğrencileri 72,48 net ortalaması ile il birincisi olma başarısı göstermiştir. Bu sonuçlar, öğrencilerimizin azimli çalışmalarının ve öğretmenlerimizin özverili gayretlerinin bir göstergesidir. Başarılarımızın arkasındaki en önemli etkenlerden biri olan öğretmenlerimize de buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onların özverili çalışmaları, öğrencilerimizin potansiyellerini maksimum seviyede kullanabilmelerine olanak sağlamaktadır. Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları olarak, öğrencilerimizi her zaman en iyi şekilde destekleyerek eğitim hayatlarında başarılı olmalarını sağlamak için üstün bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini keşfetmelerine, kendilerini geliştirmelerine ve gelecekteki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca bu başarılarımızın, Erzurum’un eğitim sektöründeki gücünü ve kalitesini vurgulamak adına önemli bir adım olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı: “Vakıf Okullarımız, Elde Ettiği Başarılarla Göğsümüzü Kabartmaya Devam Ediyor”

Elde edilen başarıdan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise; öğrencilerin yüksek puanlar almalarını sağlayan bu başarının, eğitmen kadrosunun kalitesinin ve öğrenci odaklı yaklaşımın bir sonucu olduğunu söyledi. Öğrencilerin akademik başarılarının yanında kişisel gelişimlerine de büyük önem verdiklerini aktaran Rektör Çomaklı: “Hem milli hem de manevi hassasiyeti üst düzeyde olan, pozitif bilimleri son teknoloji ile donatılan laboratuvarlarda öğrenen ve sadece bilimsel değil aynı zamanda sosyal hayalarına da katkı sunacak eğitimler veren bir kurum olma ideali ile üniversitemiz bünyesinde kurulan Özel Vakıf Okullarımız, son yıllarda elde ettiği başarılar ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. İlköğretimden üniversiteye geçişte bir köprü görevi gören ve bu sorumluluğu da kaliteli bir eğitimle yerine getiren Özel Vakıf Okullarımız, LGS sınavında önemli bir başarı elde etti ve il 1.si oldu. Yıl boyunca gösterdikleri özverili çalışmadan dolayı başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenlerimizi ve değerli velilerimizi tebrik ediyor, tercih sürecinde atacakları adımların gelecek hayatlarında hep mutluluk getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.