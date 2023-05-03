İran Urmia Üniversitesi Rektörü Rektör Prof. Dr. Ahmad Alijanpour ve heyeti, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Alijanpour ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abbas Banjshafiei, Prof. Dr. Sajjad Chehrehghani, Prof. Dr. Majit Abbas Alizadeh ile Prof. Dr. Ramin Nikrouz ve Türkiye İlişkileri Sorumlusu Dr. Amir Rahimi yer aldı.

Ziyaretin ardından Atatürk Üniversitesi ile İran Urmia Üniversitesi arasında, öğretim üyesi ve öğrenci değişimi ile ortak bilimsel projeler alanlarında iş birliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Urmia Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmad Alijanpour, üniversiteler arası iş birliği protokolünü imzaladı.

Rektör Çomaklı, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerde üniversitelerin etkisinin büyük olduğunu belirterek, Urmia Üniversitesi ile karşılıklı iş birliği anlaşması yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

“Yaptığımız Anlaşmalarla Üniversitelerimizin Etki Alanını Genişletiyoruz”

Rektör Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi olarak İran’a birçok kez akademik ziyaretlerde bulunduk. Komşu ülke İran eğitim, kültür, ekonomi, iktisadi vb. konularda önemli bir paydaşımız. Eğitim veren üniversiteleri de kardeş üniversitelerimiz. Yaptığımız anlaşmalarla üniversitemizin etki alanını genişletiyoruz. Bu kapsamda yapılan iş birliği protokolleri iki ülkeye ait ilişkilerin daha sağlıklı yürümesine yol açacak. Üniversitemizde öğrenim gören çok sayıda İranlı öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize en kaliteli eğitimi vererek memleketimizden memnun ayrılmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Öğretim üyesi ve öğrenci değişimiyle de iki ülke arasında kültür birliği oluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Urmia Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmad Alijanpour ise Rektör Çomaklı’ya misafirperverliği için teşekkür ederek Atatürk Üniversitesinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Rektör Alijanpour, yapılan protokolle bilimsel alandaki ilişkilerin giderek artacağını belirterek, üniversitedeki birkaç birimi ziyaret ederek incelemede bulunacaklarını söyledi.

Ziyaretin ardından Rektör Alijanpour ve heyeti, Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM) Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, TEKNOKENT ve Dış İlişkiler Ofisini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.