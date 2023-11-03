Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı münasebetiyle Atatürk Üniversitesinde gerçekleşen etkinlikler kapsamında Yüzüncü Yıl Konferansı düzenlendi.

Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Prof. Dr. Nurinisa Öztürk ve Doç. Dr. Sevilay Özmen’in moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta Prof. Dr. Zülal Özkurt ve Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu dinleyicilere seslendi.

Akademisyenler ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta, Cumhuriyet Döneminde Sağlık konulu sunumuyla Prof. Dr. Zülal Özkurt, Millî Mücadele dönemindeki bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere sağlık sorunlarına, ortalama ölüm yaşının düşüklüğüne, hastane ve eczane sayıların yok denilecek kadar az olmasına değindi. Günümüzde ise Erzurum Araştırma Hastanesinin önde gelen kapasitesi ile alakalı bilgiler aktardı.

Cumhuriyete Giden Yolda Erzurum başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu ise, Atatürk’ün Erzurum Kongresi süresince geçirdiği zamanı, Birinci Dünya Savaşında ordunun durumunu ve kurtuluş çarelerini anlattı. Dinleyicilere Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin bir kısmını okuyan Kadıoğlu, Türk milletinin bağımsızlık yolunda ilerlerken ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ sloganı ile Millî Mücadelesine değindi.

Program, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hamidullah Uyanık’ın konuşmacılara çiçek takdimiyle sona erdi.