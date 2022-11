İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan ’THE 2023 Konu Sıralaması (World University Rankings by Subject)’ verileri açıklandı. Atatürk Üniversitesi, 11 ana konu başlığının 5’inde sıralamaya gireme başarısı gösterdi.

İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan ’THE 2023 Konu Sıralaması (World University Rankings by Subject)’ verileri açıklandı. Atatürk Üniversitesi, 11 ana konu başlığının 5’inde sıralamaya gireme başarısı gösterdi.

Bin 799 üniversitenin değerlendirildiği dünyanın en saygın üniversite sıralama kuruluşlarından olan Times Higher Education, 2023 Konu Sıralamalarını açıkladı. Buna göre Atatürk Üniversitesi; Yaşam Bilimleri (Life Sciences) ana konu başlığında 2023 yılında da dünya sıralamasında 501-600 bandına yerleşerek Türk üniversiteleri arasında 2. sırada yer alırken, Tarım ve Ormancılık (Agriculture & Forestry) ile Veterinerlik Bilimi (Veterinary Science) alt konu başlıklarında son 3 yıldır olduğu gibi yine 1. sırada yer aldı. Ayrıca Biyolojik Bilimler (Biological Sciences) ve Spor Bilimleri (Sport Sciences) alt konu başlıklarında ise Türk üniversiteleri arasında 2. sırada yer alma başarısı gösterdi. 2023 yılında Fizik Bilimleri (501-600) ana konu başlığında bir önceki yıla göre sıralamadaki yerini koruyan, Jeoloji ile Çevre, Yer ve Deniz Bilimleri (Geology, Environmental, Earth & Marine Sciences) alt konu başlıklarında ise Türkiye’de 2. sırada yer alan Atatürk Üniversitesi; Eğitim (501-600), Tıp ve Sağlık (801+) ile Mühendislik (801-1000) ana konu başlıklarında da dünya üniversiteleri arasında ilk 1000’de yer alma başarısı gösterdi.

“Bu Başarı Tüm Atatürk Üniversitesi Ailesinindir”

Atatürk Üniversitesinin uluslararası akademik sıralamalardaki yükseliş trendini sürdürdüğünü aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dünyanın en saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşları arasında yer alan Times Higher Education (THE) tarafından yapılan değerlendirmede dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer yer almanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek elde edilen başarıdan ötürü bütün Atatürk Üniversitesi ailesini kutladığını söyledi.

“Gerçekleştirdiğimiz Değişim ve Dönüşümün Olumlu Sonuçlarını Almaktayız”

2022 yılı içerisinde çok çeşitli başarılara imza attıklarını belirten Rektör Çomaklı: “Yeni Nesil Üniversite kavramı günümüz dünyasında mevcut teknolojilerin yerini alacak yeni yaklaşımı, tasarımı ve performansı ifade etmektedir. Biz de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hedeflediğimiz Yeni Nesil Üniversite vizyonuna uygun şekilde gerçekleştirdiğimiz değişim ve dönüşümün olumlu sonuçlarını almaktayız. Özellikle son yıllarda saygın sıralama kuruluşlarında geldiğimiz nokta ve aldığımız ödüller bunun en büyük göstergesidir. Bu vesileyle; üniversitemizin gelişiminde ve başarılarında emeği geçen tüm mensuplarımıza, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza katkılarından dolayı bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Sıralama 13 Performans Göstergesine Dayanıyor

Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması, araştırma odaklı üniversiteleri tüm temel misyonları (eğitim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm) açısından değerlendiren küresel bir performans göstergesidir. Öğrenciler, akademisyenler, üniversite yönetimleri, iş dünyası ve hükümetler tarafından itibar edilen en detaylı analizlerden biridir.

THE Konu Sıralamaları (World University Rankings by Subject) THE Dünya Üniversite Sıralamasında kullanılan 13 performans göstergesine dayanmaktadır. Performans göstergeleri farklı konu başlıklarına göre belirlenen metodolojilere uyacak şekilde yeniden kalibre edilerek ana ve alt konu sıralamaları oluşturulmaktadır.

Times Higher Education Nedir?

Times Higher Education kısaca THE, 1971 yılından bu yana yüksek öğrenim hakkında güncel haberler veren ve dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarını yayınlayan bir kuruluştur. THE Rankings olarak da bilinen üniversite sıralamaları ise Times Higher Education tarafından hazırlanan yıllık bir rapordur. THE, her yıl dünya çapında 100’den fazla ülkede yaklaşık 1.800 üniversitenin sıralamasını yayınlar.

Üniversite Sıralamaları Nasıl Yapılıyor?

Times Higher Education üniversite sıralamaları, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında 15.5 milyondan fazla araştırma yayınını ve 121 milyondan fazla alıntıyı analiz ederken, dünya çapında 40 bin bilim insanının anket yayınlarını içerir. THE metodolojileri, özellikle sağlamlık, şeffaflık ve güvenilirlik açısından dünyanın en iyilerinden biridir.

THE 2023 World University Rankings by Subject sıralama sonuçları ve kullanılan metodolojiler hakkında detaylı bilgeye ulaşmak için: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject adresini ziyaret edilebileceği belirtildi.