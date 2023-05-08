Bu yıl 6’ncısı düzenlenen TEKNOFEST, 27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleşti. Havacılık, uzay ve teknoloji alanında birçok gösteri ve yarışın düzenlendiği festivalden Atatürk Üniversitesi derecelerle döndü.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yoğun bir katılımla gerçekleşti. TEKNOFEST’23 kapsamında düzenlenen yarışmaların ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla sahiplerini buldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin proje takımları başarılarıyla göz doldurdu. 2 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük ile yarışmalardan ayrılan Atatürk Üniversitesi öğrencileri, TEKNOFEST’in ön plana çıkan ekiplerinden oldu.

“Gençlere Yapılacak Her Türlü Yatırım En Kutsal Vatan Hizmetlerindendir”

TEKNOFEST’e katılan ve dereceye giren tüm takımları tebrik ederek başarılarının devamlı olması temennisinde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, gençleri bilimle buluşturan böylesine önemli bir etkinlikte paydaş üniversite olarak yer almaktan ve dereceler elde etmekten ayrıca mutlu olduklarını ifade etti.

Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesinin bağımsız Türkiye’nin temellerini oluşturduğunu, bunun da festival havasında kutlandığı yerin TEKNOFEST etkinlikleri olduğunu belirten Rektör Çomaklı: “Türkiye olarak üretimine yoğunlaştığımız İHA, SİHA, TİHA, elektrikli otomobil, gibi yüksek teknoloji ürünleri hepimizi gururlandıran ve tüm dünyada örnek gösterilen gelişmeler haline geldi. TEKNOFEST ise gençlerimizin Milli Teknoloji Hamlesine birebir katılmaları anlamında çok önemli bir platform niteliği kazandı. Eğitime ve gençlere yapılacak her türlü yatırım en kutsal vatan hizmetlerindendir. Geleceğimizin garantisi ve bağımsızlığımızın teminatı için gençlerimize desteğin artarak devam etmesi gerektiğine inancımız tamdır” dedi.

Rektör Çomaklı: “Derece Elde Eden Öğrencilerimizi Yürekten Kutluyorum”

Dünya sahnesinde söz sahibi olmanın bilimsel başarılardan geçtiğini aktaran Rektör Çomaklı, Türkiye’nin son yıllarda bu konuda atılım yaptığını ve önemli başarıların altına imza attığını ifade ederek: “Artık dünya yapay zekayı ve bu doğrultuda insan hayatına dahil olan robotları konuşuyor. Bu gelişmelere ayak uyduracak, hatta bir adım öne geçecek çalışmalar yapmak gerekiyor. Bilim yuvası olan üniversitelerimiz başta olmak üzere eğitim veren, araştırma yapan bütün kurumlarımız bu atılıma kendini hazırlamış durumda. TEKNOFEST’te bu hazırlıkların kendini gösterdiği alanların başında geliyor. Öğrencilerimiz de hazırladıkları proje ve çalışmalarla etkinliğe katıldılar ve çeşitli dereceler elde ettiler. Tüm öğrencilerimizi ve danışmanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

“TEKNOFEST’i Erzurum’a da Bekliyoruz”

Bin yıllık kadim tarihi, medreseleri, üniversiteleri ve birçok bilim merkezi ile önemli bir eğitim kenti olan Erzurum’un TEKNOFEST’e ev sahipliği yapabilecek nitelikte olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı, böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yaparak çok çeşitli faydalar elde edilebileceğine inandığını da sözlerine ekledi. Bu konudaki hassasiyetleri için Yıldırım Belediyemize ve tüm sponsorlarımıza en içten duygularımla şahsım, öğrencilerim ve üniversitem adına teşekkürlerimi sunarım.” şeklinde duygularını ifade etti.

En İyi Sunum Ödülü Psikoloji 4.0 Takımının

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci kulüplerinden Sağlık 4.0’ın proje kolu ekiplerinden Psikoloji 4.0, TEKNOFEST’te Psikolojide Teknolojik Uygulamalar kategorisinde en iyi sunum ödülü aldı. Genç ve genç yetişkinlerde intihar girişimlerini engellemede psikoloji destek ve takip programı adlı projenin Danışmanı Doç. Dr. Kenan Taştan olan takım, 5 tıp fakültesi 1 Mühendislik fakültesi öğrencilerinden oluşuyor.

TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü Atatürk Üniversitesine

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından her yıl düzenlenen en iyi tez çalışması için verilen TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü, "Ebeveyn Çocuk Etkileşim Terapisinin Türk Kültürüne Uyarlanarak Otizm Tanılı Çocuklar ve Tipik Gelişim Gösteren Çocuklar ile Ebeveynleri Üzerinde Etkinliğinin İncelenmesi" başlıklı tez çalışması ile Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sümeyye Ulaş’a verildi.

TTurks Roket Takımı 407 Takım Arasında İkinci Oldu

TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışmasına katılan; Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan, Havacılık- Uzay ve Savunma Teknolojileri Kulübü bünyesinde bulunan TTurks Roket Takımı Türkiye 2.si oldu.

Tübitak SAGE yürütücülüğünde yapılan yarışmanın amacı; roketin soğuk gaz itki sistemi ile tahrik edilerek belirli bir yükseklikten yere kontrollü yumuşak iniş yapmasıyla uzay misyonuna yönelik geliştirilmesidir. Danışmanlığını Prof. Dr. Köksal Erentürk’ün yaptığı TTurks Roket Takımı, 407 takımın başvurduğu yarışmada raporlama ve test aşamalarını başarıyla geçerek 13 finalist takım arasında yer almaya hak kazandı. Yapılan final atışları alanında uzman hakemlerin değerlendirmesiyle TTurks Roket Takımı Türkiye 2.si oldu.

Engelsiz Yaşam Yarışmasından Üçüncülük Geldi

Arş. Gör. Onur Erdem Korkmaz, Sevde Gül Korkmaz, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çoban, Doç. Dr. Emin Argun Oral ve Prof. Dr. İbrahim Yücel Özbek’ten oluşan takım TEKNOFEST’te Engelsiz Yaşam Teknolojilerinde 3. oldu. Projede ALS ve omurilik felci gibi konuşamayan ve hiçbir şekilde etrafındakilerle iletişim kuramayan hasta bireylerin sadece düşünceleriyle yazı yazarak, çevreleri ile iletişim kuracakları bir Beyin Bilgisayar Arayüz Sistemi geliştirildi. Kişilerin beyin sinyalleri (EEG) kullanılarak bilgisayar ekranındaki klavyeden isteklerini aktarabilecekleri bir sistemi hayata geçiren ekip, bu sayede hem refakatçilerin hastaları anlamalarına hem de hasta bireylerin her türlü ihtiyaç ve taleplerini yakınlarına aktarabilmelerine olanak tanımasına aracı olan çalışmaları ile 3’üncülük ödülünün sahibi oldular.