Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında toplanan Atatürk Üniversitesi Senatosu, İsrail’in Filistin’e düzenlediği saldırılar hakkında kınama kararı yayınladı.

Üniversite Senatosunda alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

‘İsrail’in, Gazze Şeridi’ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne ve masum sivillerin olduğu diğer birçok noktaya düzenlediği, hasta, kadın ve çocuklar olmak üzere en az 500 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı menfur, insanlık dışı, hukuk dışı saldırılar, vicdanlarımızda büyük infiale yol açmıştır.

Her hâl ve şartta insanî dokunulmazlığı olan hastaneleri vurmak, çocuk, kadın, yaşlı hasta ve yaralı çaresiz düşkün insanların canlarına kast etmek, savunma adına masum sivillere saldırmak, apaçık savaş suçudur.

Şimdiye kadar 3 bin 785 kişinin öldüğü saldırılarda, sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin, uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır. İsrail’in tehlikeli potansiyele sahip bu siyasî tavrı, sadece Filistin halkı için değil, tüm dünya barışı, kardeşliği için ciddi tehditler içermektedir.

Temel insan hak ve özgürlüklerini, hukuk kurallarını hiçe sayan, yok farz eden bu zulüm karşısında, çifte standart uygulayan gelişmiş Batı ülkeleri, Avrupa Birliği ve bu tür suçları önlemek maksadıyla kurulmuş olan uluslararası kurumların umarsız tavrı, dünyanın ve bölgenin geleceği açısından oldukça endişe vericidir.

Ümit ederiz ki BM, AB, NATO, başta olmak üzere diğer uluslararası teşkilatlar, bu vahşete bir son vermek için kınamaktan öte somut, sahih ve etkin adımlar atar. Tüm insanlığı bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından, bölgede kalıcı bir barışın tesisi amacıyla iki devletli vizyon temelinde yapılan diplomatik girişimleri destekliyor, bu bağlamda, Atatürk Üniversitesi mensupları olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz.

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçecek olan bu elim ve insanlık dışı katliam, yüreklerimizi kanatmıştır. Atatürk Üniversitesi Senatosu olarak İşgalci İsrail’in bir devlet politikası olarak sistematik biçimde yürüttüğü bu soykırımı, hâmisi ABD’yi ve diğer destekçilerini şiddetle kınıyor, mazlûm Filistin halkı ile bir ve beraber olduğumuzu ilan ediyoruz. Bu vesile ile barış adâlet ve insan haklarına olan bağlılığımızı yineliyoruz. Atatürk Üniversitesi, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de mazlum Filistin halkının ve dünyada zulme uğrayan bütün halkların yanındaki duruşunu kararlılıkla sürdürecektir.

Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin acısını yüreklerimizde hissediyor, hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara âcil şifalar diliyoruz.’