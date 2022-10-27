Atatürk Üniversitesinin de yer aldığı, savunma sanayinin devleriyle Türk firmalarını buluşturan SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor.

Atatürk Üniversitesinin de yer aldığı, savunma sanayinin devleriyle Türk firmalarını buluşturan SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor.

Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan Saha İstanbul’un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, kapılarını açtı. 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmanın katıldığı fuarda, son teknolojiler ve yenilikçi çözümler görücüye çıktı.

876 firma ve 24 üniversitesiyle Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un düzenlediği fuarda, Leonardo UK, Thales, Dassault Systemes, Barzan, Motor Sich, Ivchenko-Progress gibi küresel savunma devleriyle, Baykar, Aselsan, Tusaş, Roketsan, Otokar gibi yerli firmalar, sahada ve masada oyun değiştiren teknolojilerini tanıtmayı sürdürüyor.

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) - İstanbul tarafından 25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve diğer sivil ve askeri kamu kurumlarının katılım ve destekleriyle düzenleniyor.

Türkiye’nin savunma havacılık ve uzay teknolojilerindeki yerli üretim potansiyelindeki artışın ve bağımsız üretim gücünün sergilendiği uluslararası bir platform olan ve yüksek teknolojiye sahip ürünlerin sergilendiği SAHA EXPO’da savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayinde stratejik öneme sahip pek çok ürün ilk kez tanıtılıyor.

Atatürk Üniversitesi, İlgili Birimleriyle SAHA EXPO’da

Atatürk Üniversitesinin de Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi, (ATASAM) Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM) ve ATA Teknokent ile katıldığı Saha Expo fuarına ilgi yoğun oldu. Sektörün önde gelen temsilcilerini hem iş birliği yapacak kurumlarla hem de vatandaşlarla buluşturan fuar, Türk savunma sanayi ürünlerine olan ilgiyi artırmaya devam ediyor.

ATASAM ve Doğu Anadolu Gözlemevinden (DAG) Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak ve Dr. Onur Şatır, DAYTAM’dan Prof. Dr. Hamdullah Kılıç ve Doç. Dr. Halim Kovacı ile ATA Teknokent ve Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinden (ATA-TTO) Doç. Dr. Hakan Özkan, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında birim stantlarıyla yer aldı.

Stantları ziyaret eden yüzlerce sektör temsilcisi, yöneticisi ve ziyaretçiler; başta DAG projesi çerçevesinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmekte olan optik sistemlere yönelik çalışmalar olmak üzere; DAYTAM ve ATA Teknokent’te yürütülen çalışmalar ve projeler ile Atatürk Üniversitesi bünyesinde yürütülen projeler ve ürünler hakkında bilgi aldı. Atatürk Üniversitesi standı; Genelkurmay Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Uzay ve SAGE Müdürlerince de ziyaret edilerek hem üniversite hem de DAG olarak uzay alanındaki teknolojilere katkıları konusunda bilgiler verildi.