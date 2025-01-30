Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından düzenlenen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamındaki İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları İş Birliği Protokolüne katıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında düzenlenen toplantıda; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, ETSO Başkanı Saim Özakalın, İŞKUR Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ile işverenler de yer aldı.

Protokol ile Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Erzurum Ticaret Borsası ve Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanarak, mesleki eğitimlerin teorik ve pratik olarak iş yerlerinde düzenlenmesini ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini hedefliyor.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: “İstihdam Odaklı İş Birlikleri Göçün de Önüne Geçiyor”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, protokolün imza töreninde yaptığı konuşmada, üniversitelerin iş dünyası ile iş birliği yaparak, sektörel gereksinimlere uygun eğitimler düzenlemesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. "Bugün burada imzalanan protokol, sadece eğitim ve öğretim sürecine destek olmakla kalmayacak, aynı zamanda iş gücü piyasasının kalitesini artırarak Erzurum’un ekonomik gelişimine büyük katkı sunacaktır" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, protokolün özellikle gençlerin ve kadınların istihdama katılımını artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

Erzurum’da meydana gelen göçün önlenebilmesi ve yaşam kalitesinin artması adına önemli çalışmaların hayata geçtiğini aktaran Rektör Hacımüftüoğlu, özellikle istihdam, üretim ve ihracat alanlarında yaşanan gelişmelerin şehrin büyümesine zemin oluşturduğunu aktararak şunları söyledi: “İş dünyası ile akademik dünyayı birleştiren bu tür projeler, öğrencilerimizin mesleki yeterliliklerini artırmalarına yardımcı olacak ve onları iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde hazırlayacaktır" dedi.

İşverenlerden yüzde 60 İstihdam Taahhüdü

Protokol kapsamında, işverenlerden kursiyerlere yönelik %60 istihdam taahhüdü alınacak. Eğitimler sonunda kursiyerlerin sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Ayrıca, mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlar, bu belgelerle iş gücü piyasasında daha fazla fırsata sahip olacak.