Atatürk Üniversitesi ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi arasında imzalanan ikili iş birliği çerçevesinde Atatürk Üniversitesi 5. Uluslararası İmalat ve Malzeme Mühendisliğinde Gelişmeler Konferansı (ICAMME) 2022’de Eş-Organizatör (Co-Organizer) olarak görev aldı. Konferans, imalat ve malzeme mühendisliği alanında önde gelen araştırmacıların konuşmaları ve katılımcıların sözlü sunumları ile çevrimiçi olarak 9-10 Ağustos’ta Kuala Lumpur’da gerçekleşti.

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) Mühendislik Fakültesi, İmalat ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tarafından IIUM Mühendislik Kongresi bağlamında düzenlenen bir konferanslar dizisi olan ICAMME 2022, Malzeme ve İmalat Mühendisliği ile ilgili farklı alanlarda devam eden araştırmaların sonuçlarını sunmak için mühendisler, akademisyenler, bilim insanları ve araştırmacılar için uluslararası bir teknik forum sağlamanın yanı sıra, kurumlar ve endüstriler için fikir ve bilgi paylaşımı, bilgi alışverişi, yenilikler ve ürünler için etkili bir ortam oluşturuyor.

Grafen, Karbon Nanotüpler, 2D Malzemeler, Nanomalzemeler, Akıllı Malzemeler, Fonksiyonel Malzemeler, Yüzey Kaplama, Nanoelektronik, Nanoelektromekanik Sistemler, İleri Kompozit, Seramik, Metalik Malzemeler, Malzemelerin Korozyonu, Elektrokimya, İşleme ve Kalıplama, Üretim Süreçleri Yalın İmalat, Esnek İmalat, Yeşil İmalat, Eklemeli İmalat, Metal Şekillendirme, Akıllı İmalat, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Mühendislik konularında bilimsel-teknolojik bilgi ve tecrübe paylaşımı konferansın içinde yer alıyor.

Konferansa, “Synthesis of Nb and Zr Added TiCN:TiBN Composite Coatings with CFUBM-HiPIMS Technology and Investigation of Mechanical Properties” başlıklı çalışmasıyla “Keynote Spiker” olarak katılan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Efeoğlu, Ar&Ge çalışmasında savunma sistemlerinde agresif ortamlarda çalışan makine elemanlarının yüksek sıcaklık ortamında ömür ve performansını artırmak üzere fonksiyonel özellikte BCN esaslı ince film kaplamaların geliştirilmesine yönelik olarak teknolojik gelişmeler ve konuya ilişkin olarak Yüzey Teknolojileri Ar&Ge Laboratuvarında gerçekleştirilen proje sonuçlarından tipik verileri bilim insanlarıyla paylaştı.

Atatürk Üniversitesinin konferansta Eş-Organizatör olarak yer almasında gösterdiği çaba ve verdiği desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür eden Prof. Dr. İhsan Efeoğlu, uluslararası platformlarda Atatürk Üniversitesini ismini taşımaktan gurur duyduklarını söyledi.

Konferansa katılan Makine Mühendisliği Bölümü Yüzey Teknolojileri Laboratuvarında çalışan araştırmacılar, 7 adet sözlü sunum ile Atatürk Üniversitesini başarılı bir şekilde temsil ettiler.