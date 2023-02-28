Bir takım gezi, inceleme ve iş birliklerinde bulunmak üzere Atatürk Üniversitesine gelen Sahand Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esmaeil Fatehi Far ile beraberindeki heyet Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Bir takım gezi, inceleme ve iş birliklerinde bulunmak üzere Atatürk Üniversitesine gelen Sahand Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esmaeil Fatehi Far ile beraberindeki heyet Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla Rektör Çomaklı’ya başsağlığı dileyen Rektör Fatehi Far, İran halkı olarak bu afete en az Türkiye kadar üzüldüklerini belirterek, destek ve yardıma daima hazır olduklarını belirtti.

Fatehi Far ve heyetini Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı ise iyi dilek ve temennileri için konuklarına teşekkür etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin çok güçlü bir devlet olduğunu aktaran Çomaklı, deprem yaralarının el birliğiyle sarılacağını vurguladı.

Ziyaretin ardından imzalanan protokollerle Atatürk Üniversitesi ve Sahand Teknoloji Üniversitesi arasında iş birlikleri gerçekleştirildi. Araştırma merkezleri iş birliği ve bilimsel araştırmaların Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DAYTAM) yapılması hususunda anlaşmaya varılan protokol, her iki üniversitenin Rektörleri tarafından imzalandı.

Ayrıca ortak lisans ve doktora sonrası araştırmacıların desteklenmesi konusunda da anlaşan taraflar, üniversitelerin öğrenci değişimi vb. konularını da görüştü. İmzalanan protokol hakkında değerlendirmede bulunan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi olarak yakın coğrafyadaki üniversiteler başta olmak üzere ulusal ve uluslararası liderlik misyonuna uygun ikili iş birliği çalışmalarının nitelik bakımından da arttığına dikkat çekti.

Türkiye ile İran’ın bölgede köklü geçmişi olan iki komşu ülke olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı, aynı coğrafyayı paylaşan bu iki ülkenin medeniyetler açısından birçok ortak noktası bulunduğunu ve üniversite olarak kendilerinin de geçmişten gelen bu tarihi ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi.