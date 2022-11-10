Akademik, bilimsel ve donanımlı alt yapısıyla kurumlar arası iş birliklerine desteğini sürdüren Atatürk Üniversitesi, Erzurum Barosuyla yeni bir protokole imza attı.

Akademik, bilimsel ve donanımlı alt yapısıyla kurumlar arası iş birliklerine desteğini sürdüren Atatürk Üniversitesi, Erzurum Barosuyla yeni bir protokole imza attı.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile Erzurum Barosu Başkanlığı arasında düzenlenen lisansüstü eğitime yönelik iş birliği protokolü, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Baro Başkanı Talat Göğebakan tarafından imzalandı.

Protokol çerçevesinde Erzurum Barosuna kayıtlı avukatların mesleki ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak üzere Atatürk Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlardan faydalanmaları sağlanacak.

Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını kapsayan anlaşma ile lisansüstü eğitim veren enstitüler bünyesinde yer alan ana bilim dallarında açılan lisansüstü eğitim programlarına Atatürk Üniversitesinin belirlediği başvuru şartlarına göre Erzurum Barosuna kayıtlı avukatlar, kurum kontenjanı çerçevesinde açılacak kontenjanlara başvuru yapabilecek.

“Protokol, Hukuk ile İlgili Birçok Kesime Katkı Sağlayacak”

Sivil toplum örgütleri ile yapılan iş birliklerini önemsediklerini, bu amaçla Erzurum Barosu ile yapılan protokolün yararlı çalışmalara vesile olacağına inandıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Barosu ile şimdiye kadar Erzurum’da hukuk alanına yönelik çalışmalar yapan birçok kesime katkı sağlayacak ortak projeler gerçekleştirdiklerini hatırlatarak bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Bu çalışmaların hem kente hem de üniversiteye katkı sağlayacağını kaydeden Rektör Çomaklı, üniversitenin kapılarının şehrin her kesimine açık olduğunu ve tüm paydaşlar ile ortak çalışmalar ve iş birlikleri gerçekleştirmekten mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.

Gerçekleştirilen protokolün Erzurum hukuk camiasına önemli kazanımlar getireceğini ve üniversitenin akademik birikimini kendi camiaları ile buluşturarak meslektaşlarına önemli bir ivme kazandıracağını ifade eden Baro Başkanı Talat Göğebakan ise, mesleklerini icra eden avukatların lisansüstü eğitim ile birlikte alanlarına yönelik daha fazla akademik ve bilimsel bilgiye sahip olacaklarını ve bu sayede uluslararası alanda gerçekleşen gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyledi. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya bu iş birliğine yönelik gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür eden Göğebakan, protokolün iki kurum ile şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.

İmza töreni, iyi niyet temennileriyle sona erdi.