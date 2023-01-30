Ülkesi ve bölgesinin en büyük ve en kapsamlı hayvan hastanelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi; deneyimli akademik kadrosu, donanımlı alt yapısı ve nitelikli personeliyle hayvan hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Ülkesi ve bölgesinin en büyük ve en kapsamlı hayvan hastanelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi; deneyimli akademik kadrosu, donanımlı alt yapısı ve nitelikli personeliyle hayvan hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Son teknolojiye sahip modern cihaz ve ekipmanlarıyla sadece Erzurum ve merkez köylerden getirilen evcil hayvanlara değil, diğer ilçe ve köylerden hatta bölgedeki illerden getirilen evcil hayvanların dertlerine de çare olan Hayvan Hastanesi, ayrıca Gezici Hayvan Hastanesi ve Buzağılar Ölmesin gibi projeler sayesinde de ülke hayvancılığına artı değer katmayı sürdürüyor.

“Kırsalda Gezici Hayvan Sağlığı Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması” projesiyle YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri kapsamında 2020 Yılı Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülünü alan Hayvan Hastanesinde, kentin yanı sıra çevre illere acil servis, dahili poliklinik, jinekoloji ve cerrahi hizmet sunarak buzağı, inek, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanlarının yanı sıra kedi, köpek ve kafes hayvanlarına da tanı konulup tedavi ediliyor.

Tomografi, radyoloji ve ekokardiyografi gibi süreçleri başarıyla yürüten modern cihazlarla birlikte nitelikli laboratuvarlarda biyokimyasal, mikrobiyolojik, virolojik, patolojik ve parazitolojik analizlerde gerçekleştirilebilen hastanede, hasta hayvanlar için ameliyat sonrası hasta bakım, karantina ve izolasyon üniteleri de yer alıyor.

“Amacımız; Topluma Hizmetin Yanında Nitelikli Veteriner Hekimler Yetiştirmek”

Rektörlük olarak Hayvan Hastanene önemli ölçüde maddi destek ve katkı sunduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, özellikle hayvancılıkla uğraşan Doğu Anadolu Bölgesi halkına hizmet veren Hayvan Hastanesinin kaliteli hizmetinin artarak devam edeceğini söyledi.

Hastanede hayvan sağlığı yönünden yapılacak teşhis ve tedavi hizmetlerinin özenle yerine getirildiğini aktaran Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Özellikle ameliyathane, röntgen ve tomografi açısından güçlü altyapıya sahibiz. Aslında buradaki amaçlarımızdan biri de topluma hizmetin yanında kaliteli, iyi veteriner hekimler yetiştirmek. Fakültemiz, eğitim ve araştırma kalitesi açısından ülkemizin önde gelen fakültelerinden biri. Bu imkanlar öğrencilerimizin eğitimi açısından da önemli bir fırsat sağlamakta. Öğrenciler burada bire bir hasta muayene ve tedavilerle eğitimlerini tamamlamakta.

Ayrıca gezici mobil klinik aracımız ile kırsaldaki köyleri ziyaret edip hastane imkanlarını köylere kadar götürerek muayene, röntgen, kan tahlili ve gerekirse operasyon gibi hizmetleri halkımıza ücretsiz sunuyoruz. Biz üniversite olarak kapılarımızı vatandaşlarımıza sonuna kadar açmış durumdayız. Özellikle, tarım ve hayvancılık noktasında ihtiyaç duyulan her an ve durumda vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, hayvanların gerekli tüm aşılarını yaptırıp korusunlar ve hastalandıklarında vakit kaybetmeden hastaneye ulaştırsınlar sonrasında hekimlerimiz gereken en doğru adımı atacaktır" ifadelerini kullandı.