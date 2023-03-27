Türkiye’de 2003 yılından bu yana yazılım sektöründe çalışmalar yapan, alanında uzman kişi ve akademisyenleri bir araya getiren Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumunun (UYMS) 16.sı, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Bu seneki sempozyumun tamamı hibrit bir organizasyon olarak, hem yüz yüze sunumlar ve katılımların yapıldığı hem de çevrim içi olarak katılımcılara açık bir şekilde gerçekleştirildi. Bu seneki Organizasyon Komitesi Başkanlıklarını Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Barış Özyer’in ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Coşkunçay, Program Komitesi Başkanlıklarını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsünden Dr. Öğr. Üyesi Özden Özcan Top ve Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Rıza Cenk Erdur’un yaptığı UYMS, ulusal yazılım mühendisliği araştırma sonuçlarının paylaşıldığı ve gelecekteki çalışmaların yönlendirildiği bir ortam oluşturdu.

“Sanal gerçeklikten gerçeğin sanallığına” sunumu ilgi çekti

Atatürk Üniversitesi, ODTÜ ve Ege Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Sempozyum, Atatürk Üniversitesi Mavi Salonda gerçekleştirilen açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışta konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, yeni nesil üniversitelerdeki dijital dönüşümün yazılım mühendisliği eğitimine ve topluma katkılarından bahsederek: “Atatürk Üniversitesinden bu sempozyumun düzenlenmesini sağlayan başta Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere alanında uzman hocalarımız ve ekiplerine, Ege Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinden destek veren hocalarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyor, başarılı bir kongre diliyorum” dedi. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler ise yazılım ve bilişim sektörlerinin değişimine değinerek: “Bu sempozyumun yeni mühendislik anlayışlarının gelişmesine katkı sağlayacak bir ortam olacağına inanıyorum. Bu vesile ile sempozyumun yazılım ve bilgisayar bilimleri alanlarında çalışan herkese, üniversitelerimize, ülkemize ve öğrencilere hayırlar getirmesini dilerim” şeklinde konuştu. Davetli konuşmacı olarak, Doç. Dr. Murat Yılmaz, “Metaverse: Sanal Gerçeklikten Gerçeğin Sanallığına Farklı Bir Öte-Dünya Hikayesi” başlıklı ilgi çeken bir sunum yaptı.

Geniş içeriği ile tüm katılımcılara fayda sağlamayı hedefleyen sempozyum, Teknik ve Bilimsel Bildiriler Kategorisindeki tam metin bildirileri, yüz yüze ve çevrim içi sunumlarla devam etti. Bu seneki sempozyumda; Yazılım Sınama ve Doğrulama, Yazılım Mühendisliğinde Yapay Zekâ Uygulamaları, Yenilikçi Yazılım Uygulamaları ve Çözümleri, Yazılım Mimarisi, Yazılımda Ölçme, Yazılım Kalite Güvencesi ve Yönetimi Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliğinde Disiplinler Arası Yaklaşımlar, Yazılım Gereksinim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Eğitimi, Yazılım Süreçleri, Süreç İyileştirme gibi birçok konuda sunumlar ve tartışmalar yapıldı. Yazılım Mühendisliği alanında çalışılan konuların farklı konu başlıkları ile yer aldığı 30 tam metin bildirinin 9 oturumda sunulduğu 16. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu kapanış konuşmaları ile sona erdi.