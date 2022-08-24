Ülkemizin verimli tarım arazilerini değerlendirmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve öğrencilerin teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitim de görmeleri için çalışmalarını sürdüren Atatürk Üniversitesi, yerleşkesinde yer alan tarıma elverişli arazilerde ekimi yapılan buğday, yulaf ve tritikale (çavdar melezi) hasadına başladı.

Ülkemizin verimli tarım arazilerini değerlendirmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve öğrencilerin teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitim de görmeleri için çalışmalarını sürdüren Atatürk Üniversitesi, yerleşkesinde yer alan tarıma elverişli arazilerde ekimi yapılan buğday, yulaf ve tritikale (çavdar melezi) hasadına başladı.

Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2 bin 800 dekar alanda buğday, 600 dekar alanda yulaf ve 600 dekar alanda tritikale olmak üzere toplam 4 bin dekar alanda tarımsal üretim yapılıyor.

Tarım alanlarında gerçekleştirilen bu faaliyetler; hem Ziraat Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerinde mesleki uygulama yöntemlerini tatbik etmelerine hem de akademisyenlere bölge tarımında kaliteyi ve verimi artırılabilmek amacıyla bilimsel çalışmalarını arazide deneyimleme ve araştırma imkânı tanıyor.

Son teknolojik tarım makinaları ve deneyimli akademisyen kadrosuyla üretimin bütün aşamalarını Ziraat Fakültesi öğrencilerine aktaran Atatürk Üniversitesi, tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetleriyle bölge üreticisine de örnek oluyor.

“Arazilerimizden En Yüksek Verimi Almak İçin Bilimsel Yöntemleri Kullanıyoruz”

Hasat dönemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, gerçekleştirilen tarımsal ve hayvansal üretim çalışmalarının üniversite için katma değer oluşturmanın yanında ilgili alanlardaki öğrenciler için de uygulama olanağı sunduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesinin bu tarz çalışmalarla topluma katkı misyonunu yerine getirdiğini belirten Rektör Çomaklı: “Üniversitemizin verimli arazilerini tarım ve hayvancılıkla değerlendirerek ülke kalkınmasına fayda sağlıyoruz. Tarımsal üretimle elde edilen ürünleri üniversitemiz bünyesindeki çiftliklerde yer alan hayvanlarımız için yem olarak kullanıyoruz. Modern tekniklerle ekilen ve hasat edilen arazilerimizde en yüksek verimi almak için bilimsel yöntemleri kullanıyoruz. Toplam 4 bin dekar alanda yaptığımız tarımsal üretimi gelecek yıl daha da artırmayı planlıyoruz. Üniversitemizin bilimsel yöntemleri ve tecrübesi bölge üreticisine de yol gösterici oluyor” ifadelerini kullandı.