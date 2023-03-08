Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde ağır tahribatlara neden olan deprem nedeniyle evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 150 ailenin yerleştirildiği Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Erzurum Oğuzhan Yaşar Yurduna, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü akademisyen ve öğrencileri tarafından oyun odası kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde ağır tahribatlara neden olan deprem nedeniyle evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 150 ailenin yerleştirildiği Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Erzurum Oğuzhan Yaşar Yurduna, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü akademisyen ve öğrencileri tarafından oyun odası kuruldu.

6 Şubat’a yaşanan depremin ardından Oğuzhan Yaşar KYK yurtlarına yerleştirilen depremzede ailelerin çocuklarının hem yaşadıkları psikolojik travmayı üzerlerinden atabilmeleri hem de özgürce oyun oynayıp etkinlik yapabilmeleri amacıyla Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan öğretim görevlilerince yurt binası içinde bir oyun odası açıldı. Çeşitli yaş guruplarına hitap eden oyuncak ve eğitim malzemeleri ile donatılan oyun odası için bu işe yönelik hazırlanan toplumsal duyarlılık projeleri ve yapılan bağışlar ile desteklenen proje kapsamında dizayn edilen odanın içi de çocukların kendilerini huzurlu ve güvende hissedecekleri şekilde yenilendi.

Oyun odasının açılışında konuşan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, yaşanan depremin etkisinin bütün ülkece hissedildiğini, bu durumun çocuklar üzerinde daha zorlayıcı olduğunu ancak bu girişimle misafir ettiğimiz çocukların oyunla bir anlamda terapi edildiğini söyleyerek katkılarından dolayı Atatürk Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür etti.

Birçok davetlinin katılımı ile açılışı yapılan oyun odası, çocukların kullanması için her zaman açık bırakılacak. Ayrıca oyun odasında çocuk gelişimi bölümü öğrencileri her hafta düzenleyecekleri farkı etkinliklerle depremdaş çocuklarla etkileşim halinde olacak.