Bağımsız kurullarca, belli bir kalite standardı doğrultusunda verilen eğitimin ölçüsünü göstermek amacıyla kullanılan akreditasyon sürecine Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesiyle birlikte ağırlık veren Atatürk Üniversitesi, atılan adımların karşılığını almaya başladı.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” kapsamında üniversitedeki eğitim kalitesinin artırılması ve akreditasyonunda programlara rehberlik yapması amacıyla 2019 yılında “Önlisans ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğü” 2020 yılında ise Kalite Koordinatörlüğü kuruldu.

14 Programın Değerlendirme Süreci Devam Ediyor

2019 yılında sadece 6 lisans programı akredite olup onların da 2020 yılında akreditasyon süreleri bitmişken, kurulan bu birimler öncülüğünde 2020 yılında 40, 2021 yılında ise 23 programın akreditasyon dosyası hazırlandı. Akreditasyon kuruluşlarının bazı programlara sayı kotası koyması ya da ilgili akreditasyon kuruluşlarının bazı programlarda müracaat almamasından dolayı 2021 yılında 30 program, 2022 yılında 33 program akreditasyon başvurusunda bulundu. Bugün itibariyle Atatürk Üniversitesinde 43 akredite program bulunurken, 14 programın ise değerlendirme süreci devam ediyor. Ayrıca 2023 yılında 29 program akreditasyona ilk defa başvuruda bulundu.

Seminerler ve Rehberlik Hizmeti ile Akademisyenler Bilgilendirildi

Bu süreçte akreditasyona başvuracak programların yöneticisi ve akademik personeline “Akreditasyon nedir, Nereden başlanır ve Ne yapılması gerekir?” konularında seminerler verildi ve gerekli olan rehberlik hizmeti sunuldu. Akreditasyon kuruluşlarının fakültelerdeki saha ziyareti esnasında koordinatörlük ve rektörlük her zaman hazır bulundu ve ihtiyaç duydukları alanlarda gerekli destekler verildi. Bu sayede 2020-2023 yılları arasında 85 programın akreditasyon sürecine başvuru yapması sağlandı.

Kalite Eylem Planı Hayata Geçirildi

Ayrıca Atatürk Üniversitesinin kalite anlayışının iyileştirilmesi için “Kalite Eylem Planı” hazırlandı. Bu eylem planı, akreditasyon ve kalite çalışmalarını etkin bir şekilde yapmaya çalışan birimler için önemli bir yol haritası teşkil etti. Kalite eylem planının hayata geçirilmesi için akademik birimler tarafından kalite komisyonları oluşturuldu. Birim kalite komisyonlarına akreditasyon ve kalite çalışmalarında üniversitenin gelişmeye açık yönlerini içeren seminerler verildi.

Rektör Çomaklı: “Üniversitemiz 208 Üniversite Arasında 5. Sırada”

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitelerin vermiş oldukları eğitimi göstermek amaçlı, ulusal ve uluslararası çapta bağımsız kurumlardan almış olduğu kalite belgesi olarak tanımlanan akreditasyonun Atatürk Üniversitesinde bir kültür haline geldiğini söyledi. Göreve geldikleri günden itibaren başlayan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi doğrultusunda yapılan çalışmaların kısa zamanda karşılık bulduğunu aktaran Rektör Çomaklı bu çalışmalar neticesinde:

“YÖKAK tarafından tescillenen veya YÖKAK’ın tanıdığı akreditasyon kuruluşlarınca üniversitelerin akredite program sayıları karşılaştırıldığında; 208 üniversite arasında 2022 yılında 15. sırada olan üniversitemiz bugün itibariyle 5. sıraya, Devlet üniversiteleri arasında 2022 yılında 10. sırada olan üniversitemiz bugün itibariyle 4. sıraya, Araştırma Üniversitesi olan 23 üniversite arasında 2022 yılında 8. sırada olan üniversitemiz bugün itibariyle 3. sıraya, Kurumsal Akreditasyon alan 23 üniversite arasında 2022 yılında 9. sırada olan üniversitemiz bugün itibariyle 4. sıraya, Son 1 yıl içerisinde program akreditasyon sayısını en fazla arttıran üniversiteler arasında Atatürk Üniversitesi 2. sıraya yükseldi.

Elde edilen bu başarıların ardından üniversitemiz, sahip olduğu akreditasyon ve kalite politikası ile 2024 yılında Türkiye’deki üniversiteler arasında lisans düzeyinde en fazla program akreditasyonuna sahip olan üniversite unvanını almayı hedefliyor. 3 yıl içerisinde akredite program sayısını 43’e çıkaran üniversitemiz, YÖKAK tarafından düzenlenecek Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansında “Yükseköğretimde Değerlendirme ve Kalite Güvencesi” başlığında akreditasyon başarı öyküsünü katılımcılara anlatmak üzere davet edildi.

Üniversitemizin akreditasyon yolculuğundaki bu başarıya ulaşmasında koordinatörlük, dekan, program yöneticileri, akademik ve idari personelin bu işe sahip çıkması, inanması, içselleştirmesi, heyecanı ve takım çalışmasına inanması olduğu söylenebilir. Bu düşüncelerle, üniversitemizin hem ulusal hem de uluslararası bilim dünyasında daha rekabetçi bir konuma taşıyan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyor, nice başarılara hep birlikte imza atacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.