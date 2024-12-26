Atatürk Üniversitesi, akademik başarıyı teşvik etmek ve bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlediği Bilimsel Teşvik Törenlerinin bir yenisini gerçekleştirdi. Kasım ayında başvuru yapan öğretim üyelerinin ödüllerine kavuştuğu tören, üniversitenin “Köklü Üniversite, Güçlü Bilim, Parlak Gelecek” anlayışını bir kez daha ortaya koydu.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen bilimsel teşvik ödülleri kapsamında; bilimsel yayınları, patent çalışmaları ve projeleriyle öne çıkan akademisyenler ödüllerini Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen törende aldı.

Rektör Hacımüftüoğlu: “Bilim İnsanlarımız, Bizim Gurur Kaynağımız”

Törende konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bilimsel çalışmalara verilen desteğin önemine değinerek, ödüllerin akademisyenlerin üstün gayretlerinin bir sonucu olduğunu belirtti. “Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen her bilimsel çalışma, sadece kurumumuzun değil, ülkemizin de bilimsel platformdaki gücünü artırıyor. Akademisyenlerimizin uluslararası düzeydeki başarılarını görmek hepimiz için büyük bir gurur kaynağı” ifadelerini kullanan Hacımüftüoğlu, üniversite yönetiminin bu başarıların devamı için her türlü desteği sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı.

Hacımüftüoğlu, konuşmasının devamında Atatürk Üniversitesinin eğitim kalitesini artırma, bilimsel üretimi yaygınlaştırma ve uluslararası iş birliklerini güçlendirme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

"Ödüller Geleceğin Başarılarına Işık Tutuyor"

Tören boyunca ödüllendirilen akademisyenlerin, bilimsel yayınları ve uluslararası projeleriyle üniversiteye önemli katkılar sundukları ifade edildi. Rektör Hacımüftüoğlu, ödülleri sahiplerine takdim ederek onların başarılarını kutladı. Tören, ödül alan akademisyenlerin Rektör ve diğer katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Atatürk Üniversitesi, akademisyenlerin çalışmalarını teşvik etmeye yönelik düzenlediği bu tür törenlerin devam edeceğini ve bilimsel üretkenliği artırarak gelecek nesiller için güçlü bir miras bırakmayı hedeflediğini duyurdu.