Atatürk Üniversitesi; her dönem sonunda gerek şenlikler gerekse çeşitli etkinlikler ile öğrenci ve personeline yönelik düzenlediği faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda üniversitede görevli kadın öğretim üyeleri ve idari personel ile erkek öğretim üyelerinin eşlerine yönelik piknik düzenleyen Atatürk Üniversitesi Lojman ve Site Yönetimi, katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlik vesilesiyle kurumsal aidiyetin daha da güçlenmesine katkı sundu. Üniversite Piknik Alanında düzenlenen etkinlikte, Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından verilen konser eşliğinde katılımcılar birbirleri ile olan iletişimlerini güçlendirirken çocuklar ise doyasıya eğlendi.

Şimdiye kadar hem öğrencilere hem de akademik ile idari personele yönelik birçok etkinlik düzenlediklerini, bugün de eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu bir nebze olsun atmak için Lojman ve Site Yönetimi tarafından güzel bir etkinlik tertip edildiğini aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Bizler Atatürk Üniversitesi mensupları olarak büyük bir aileyiz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da üniversitemiz tarafından düzenlenen sosyal etkinlikler bizleri birbirimize daha çok yakınlaştıracak. Aile bağlarımızın güçlenmesine katkı sunan bu ve benzeri etkinlikleri yine mensuplarımıza yönelik düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.